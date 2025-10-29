Una Copa llena de trampas

Entre el golpe de una derrota encajada en el minuto 91 en Vallecas y las expectativas de un complicado encuentro el domingo frente al Espanyol ... en Mendizorroza (16.15 horas), el Deportivo Alavés vuelve a asomarse a la Copa. Una ventana amable para los equipos de Primera, el momento idóneo para las rotaciones, pero que a lo largo de los últimos cursos ha deparado al bloque vitoriano más sinsabores que recorridos prometedores. Bien lo sabe el Chacho Coudet. No en vano, su debut en el banquillo albiazul llegó en la misma noche de la última eliminación copera del equipo vitoriano, hace poco menos de un año ante la modesta Deportiva Minera.

Esa noche en Cartagonova fue el último ejemplo del sufrimiento del Alavés para sostener un buen nivel competitivo en el paréntesis copero. Desde el ascenso a Primera de 2016 el bloque vitoriano solo ha logrado colarse en dos ocasiones entre los ocho mejores del torneo eliminatorio. Y eso que el camino no pudo empezar mejor. Aquel histórico subcampeonato de 2017 frente al Barcelona (3-1), guiado por el solvente desempeño de un equipo capaz de apear a conjuntos de inferior categoría y coronado con el triunfo ante el Celta en la vuelta de las semifinales en un Mendizorroza a reventar, pareció inaugurar una época de feliz convivencia entre la Liga y la Copa.

La eliminación en cuartos de final del curso siguiente, ante el Valencia en los penaltis, sugirió otro paso hacia en prometedor camino hacia esa idea. También pasó algo similar, aunque en una Copa mucho más breve, con el comprensible tropiezo del curso siguiente en dieciseisavos a doble partido contra un Girona también de Primera. Pero nada más lejos de la realidad.

Albiazules frustrados tras la eliminación del año pasado a penaltis ante la Minera. Jugadores del Alavés protestan en el duelo ante el Jaén (3-1). 1 /

Lo paradójico es que las peores eliminaciones han llegado en un contexto más favorable. La Copa de la temporada 2019-2020 llegó con el cambio de formato que abanderó el entonces presidente de la Federación Luis Rubiales. La fórmula de partido único ante equipos de muy inferior categoría –aunque en el campo de estos últimos– sonaba bien, pero el Alavés no logró dar con la tecla para que sonase la melodía adecuada. Tampoco ayudaba el contexto en el que llegaba a esas citas, en general marcado por las apreturas ligueras y un fútbol poco florido.

Pero no entraba en los planes que el primer tropiezo fuera tan sonoro. Además, en un campo donde poco antes había vivido una jornada tan memorable como el del Jaén. Pero el bloque andaluz se tomó su particular revancha (3-1) a pesar de ser un conjunto de Tercera –entonces tres categorías por debajo de los albiazules– y dio al Alavés el particular honor de ser el primer equipo de la élite eliminado en el nuevo formato.

Inferior categoría Jaén, Almería, Linares o la Minera han dado sonoros rejonazos a un equipo incapaz de imponerse

Al curso siguiente los albiazules lograron espantar las dudas frente a un CD Rincón malagueño aún más modesto (0-2), aunque el encuentro estuvo lejos de ser brillante. Tampoco la victoria en Riazor ante un Deportivo en horas bajas (0-1). El problema de ese curso no estuvo tanto en el qué como en el cómo fue la eliminación. Caer frente a un notable Almería de Segunda no hubiera sido algo pésimo… si no fuera porque ese Alavés fue goleado con suma contundencia. Un 5-0 dolorosísimo, implacable, en el inicio de la segunda etapa de Abelardo en el banquillo vitoriano. Algo similar pasó un año después: paso adelante contra el Unami (0-3) pero eliminación ante un Linares de Primera RFEF, dos categorías por debajo (2-1).

Lo curioso es que la mejor temporada copera de los últimos tiempos fue en Segunda. El Alavés cumplió con los pronósticos envenenados contra el Lleida (0-1) y el Mérida (0-1), ambos de inferior categoría, y se ganó el premio de volver a ejercer de anfitrión en un duelo del torneo eliminatorio. Entonces logró eliminar a un Valladolid de Primera (1-0) en un choque de notable superioridad y puso contra las cuerdas a otro equipo de la máxima categoría como el Sevilla (0-1). Solo la mala fortuna y un arbitraje perjudicial impidió a los babazorros soñar con meterse en cuartos de final.

4 Eliminatorias Veces que ha caído eliminado el Alavés desde 2017 contra equipos de inferior nivel. 3 Ediciones Veces que ha alcanzado el Alavés al menos las semifinales en su historia copera.

Ese Alavés de Luis García mantuvo la inercia tras el ascenso. Entonces endosó al Deportivo Murcia (0-10) la mayor goleada de su historia y también consiguió apear al Terrassa (0-1) en un encuentro mucho más ajustado. El triunfo ante el Betis (1-0) le abrió de nuevo la puerta de octavos, aunque un doblete de Villalibre para el Athletic en San Mamés (2-0) la cerró de golpe sin apenas conceder derecho a réplica. Aunque la apuesta por actuar en el derbi con suplentes le dio buen resultado, pues fue entonces cuando el equipo despegó hasta lograr la cómoda permanencia.

Así, con altibajos pero una dinámica de nuevo ligeramente ascendente, llegó el Alavés a la pasada Copa. El primer sorteo le deparó el rival más complicado posible, un Compostela de Segunda RFEF. Esa cita ya sugirió los problemas que se encontraría ante la Minera, de la misma categoría, aunque los albiazules lograron asomar la cabeza (0-1). Pero en Cartagena, el pasado diciembre, nada salió bien. Ni la atrevida propuesta de Coudet por un sistema que nunca ha replicado desde entonces ni una tanda de penaltis con dos de los cuatro lanzamientos errados. Un aviso de las trampas que se puede encontrar el Alavés en otra Copa que arranca hoy. Esta vez, con un derbi.