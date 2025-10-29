El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
Pere Pons se lamenta durante el partido de la 2021-2022 frente al Linares. Factoría9

Una Copa llena de trampas

Tras el subcampeonato de 2017, el Alavés acumula más tropiezos duros ante modestos que concursos coperos destacables

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:25

Entre el golpe de una derrota encajada en el minuto 91 en Vallecas y las expectativas de un complicado encuentro el domingo frente al Espanyol ... en Mendizorroza (16.15 horas), el Deportivo Alavés vuelve a asomarse a la Copa. Una ventana amable para los equipos de Primera, el momento idóneo para las rotaciones, pero que a lo largo de los últimos cursos ha deparado al bloque vitoriano más sinsabores que recorridos prometedores. Bien lo sabe el Chacho Coudet. No en vano, su debut en el banquillo albiazul llegó en la misma noche de la última eliminación copera del equipo vitoriano, hace poco menos de un año ante la modesta Deportiva Minera.

