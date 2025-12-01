La Copa, entre el alivio y la ilusión para el Alavés

El Alavés cambió ayer domingo el chip de La Liga por el de la Copa del Rey. Sin apenas tiempo para recomponerse del desgaste que ... supuso el partido en Barcelona, los albiazules entrenaron en Ibaia para preparar la eliminatoria de mañana (19.00 horas) contra el Portugalete. La Florida vestirá sus mejores galas en la visita de los vitorianos, con una ampliación de aforo (de 1.800 a 3.000) tras instalar gradas supletorias. Esta segunda ronda del torneo sube un grado el rango del rival -el Getxo milita en División de Honor y los portugalujos, en Tercera División-, pero las cuatro categorías que separan a ambos clubes deberían reflejarse sobre el campo para que los alavesistas avancen sin apuros a los dieciseisavos de final.

Y también para repartir protagonismo entre los jugadores menos habituales. El derbi del fin de semana (sábado, 16.15 horas) contra la Real Sociedad obliga a extremar las precauciones para encarar el compromiso liguero con todas las bazas para volver a la senda del triunfo después de tres derrotas seguidas que han frenado la proyección inicial. Una estrategia que Eduardo Coudet ya adoptó en el duelo de Gobela en el que alineó a futbolistas con menos minutos o incluso a efectivos del filial. «Al que le toque jugar lo va a hacer al 100%, en eso no tengo duda, porque es algo que no negociamos, sin importar el rival, el campo o cada día de entrenamiento», comentó.

No obstante, el Chacho deberá buscar un equilibrio para mantener el nivel competitivo. Como explicó en el duelo ante el conjunto de la Margen Derecha, la Copa del Rey «siempre es un torneo muy traicionero. A veces si no le das esta seriedad aparecen los famosos partidos trampa». El entrenador argentino no quiere confianzas. El hecho de que no haya partido de vuelta obliga a extremar la concentración. Un mensaje que seguro repetirá en esta ocasión porque el Portugalete llega tras haber eliminado (1-0) al Valladolid, que milita en Segunda División. En 2021 ya pusieron en apuros al Levante, que ganó (1-2) sobre la bocina.

Diferente descanso

Además, los vizcaínos llegan con un balance de resultados que les refuerza. Los gualdinegros sólo han cosechado una derrota en los trece partidos de la temporada, incluido el duelo copero de la primera ronda. Ese tropiezo resulta lejano, el 18 de octubre ante el Pasaia. Un bagaje que le sitúa líder en solitario del grupo vasco de Tercera. El calendario también juega a favor del equipo de la Margen Izquierda, que afronta el duelo con más tiempo de descanso. Sin competición este pasado fin de semana, los portugalujos llegan con diez días de descanso. Una considerable diferencia teniendo en cuenta que los vitorianos volverán a saltar a un campo apenas 72 horas después de abandonar el Camp Nou.

El equipo vizcaíno, fundado en 1909, afronta la visita del Alavés como un partido que pasará a su centenaria historia. De hecho, en los últimos días, la directiva jarrillera ha realizado trabajos de mejora en el campo de La Florida para ampliar el aforo del estadio hasta las 3.000 localidades y absorber la demanda que ha despertado entre los aficionados. Previamente, el club gualdinegro solicitó modificar el horario del encuentro -inicialmente se fijó el miércoles- para no coincidir con el Athletic-Real Madrid y que eso pudiese afectar a la asistencia.