Jon Guridi conduce el balón bajo la presión de Pedri en el partido del sábado contra el Barcelona. factoría9

La Copa, entre el alivio y la ilusión para el Alavés

Los albiazules preparan la eliminatoria de este martes contra el Portugalete, un oasis para recuperar la confianza después de tres derrotas en cadena

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:35

El Alavés cambió ayer domingo el chip de La Liga por el de la Copa del Rey. Sin apenas tiempo para recomponerse del desgaste que ... supuso el partido en Barcelona, los albiazules entrenaron en Ibaia para preparar la eliminatoria de mañana (19.00 horas) contra el Portugalete. La Florida vestirá sus mejores galas en la visita de los vitorianos, con una ampliación de aforo (de 1.800 a 3.000) tras instalar gradas supletorias. Esta segunda ronda del torneo sube un grado el rango del rival -el Getxo milita en División de Honor y los portugalujos, en Tercera División-, pero las cuatro categorías que separan a ambos clubes deberían reflejarse sobre el campo para que los alavesistas avancen sin apuros a los dieciseisavos de final.

