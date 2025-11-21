La Comisión de Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes En su resolución, defiende esta medida por «el apoyo del club a aficionados radicales» por los murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo Iraultza

Mendizorroza se enfrenta a una posible clausura. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha trasladado al Alavés la propuesta de sanción por «el apoyo del club a aficionados radicales». En su informe señala nuevamente a los «murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza». Si bien hasta la fecha había planteado multas económicas (60.001 euros en esta ocasión), ahora endurece su postura y pide el cierre del estadio durante un mes. Es decir, en caso de aprobarse no habría fútbol hasta 2026.

La Comisión Antiviolencia argumenta que recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos. Sin embargo, explica más adelante, los murales no fueron retirados. Sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: «Censurado por el coordinador de la Ertzaintza». La Comisión considera que las medidas adoptadas no tapan los murales. De manera que adopta una postura más dura.

Hasta la fecha, la Comisión de Antiviolencia había propuesto sanciones económicas. De hecho, el año pasado el club ya recibió varias propuestas de multa por este motivo. Aunque el origen se remonta a hace una década. El Alavés acumula desde la temporada 2015-2016 una treintena de propuestas de sanción por hechos contrarios a la Ley 19/2007, la mayoría vinculadas al «apoyo y promoción de este grupo». El colectivo se encuentra desde 2022 en un amplio listado de grupos considerados «radicales y violentos». Misma relación en la que figuran otros como Indar Gorri (Osasuna) o Herri Norte (Athletic).

El Alavés ya explicó que trabaja por impedir futuras sanciones. Es decir, retirar toda la simbología presente dentro de los muros del estadio. Algo en cualquier caso complejo dado que en cada partido cualquier aficionado puede, por ejemplo, pegar una pegatina que haga referencia a Iraultza 1921 en la grada. Pero el club también advirtió sobre una derivada dependiente del convenio de uso suscrito entre el Alavés y el Ayuntamiento de Vitoria y que fue extendido hasta 2029.

Según apuntaron desde la entidad, cualquier actuación que se deba realizar en el exterior del campo compete a su propietario, el Consistorio. Ese es el caso de los murales sobre los que ha posado sus miradas Antiviolencia. Sin embargo, el hecho de que cuenten con la firma de Iraultza 1921 -miembros del grupo colaboraron con otros colectivos en su elaboración- ha sido otra vez el motivo para que Antiviolencia las censure.

