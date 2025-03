«He tenido que comer mucho barro para llegar a Primera»

El Rayo Vallecano llega a Mendizorroza tras cinco partidos seguidos sin ganar, pero asentado en la zona media de la tabla y con buenas perspectivas ... europeas. Una de las claves de ese buen desempeño es Pep Chavarría (Figueres, 26 años), lateral zurdo titular del equipo madrileño. Curtido en el fútbol modesto, no llegó a ser profesional hasta los 22. Ahora es un jugador muy querido en Vallecas, un sitio «muy, muy especial», y desde esa perspectiva espera un partido complicado contra el Alavés. «Va a ser un partido muy físico», augura.

– Trece días sin partidos por el parón. ¿Se hace largo o a estas alturas agradecen el descanso?

– Se agradece descansar porque llevamos bastantes partidos. Es necesario para que los encuentros sean de calidad. Ya no te digo un jugador que vaya con su selección.

– Últimamente se habla mucho del calendario saturado, los descansos entre partidos… ¿Cómo lo ve?

– Entiendo las quejas, porque los jugadores acaban muy cansados. Habría que dar una vuelta a los horarios.

– 61 partidos y consolidado en Primera. ¿Se lo hubiera imaginado de niño?

– Ha sido un sueño. De niño, a mi familia o mis amigos les decía que quería ser futbolista profesional, pero no me imaginaba llegar a Primera. Estoy muy agradecido a todos los que han confiando en mí.

Seguimiento «Veo al Alavés más fuerte con Coudet; es un equipo muy duro y en casa aprieta mucho»

Técnico rayista «Iñigo Pérez es un grandísimo entrenador, seguramente llegará a ser 'top'»

– Con lo rápido que va el fútbol, a los 22 años estaba aún Segunda B sin haber pasado por ninguna gran cantera… ¿Pensó alguna vez que no llegaría?

– Es muy difícil llegar. Hay tantos chavales que quieren llegar a ser profesionales… En mi cabeza ya tenía claro que iba a ser profesional, incluso cuando estaba en Tercera y Segunda B. Era mi objetivo. A base de trabajar y comer mucho barro he conseguido llegar a Primera. Se lo debo al Rayo, que me lo ha dado todo.

– Siempre se dice que el club y Vallecas un sitio especial.

– Como jugador, estás representando a un barrio humilde. Nos sentimos muy identificados y esa unión entre aficionados y equipo se ve en todos los partidos. Jugar en Vallecas es muy, muy especial. La gente sale de trabajar, quiere ver ganar al Rayo y queremos hacerles felices. Respetan muchísimo al jugador. Es un público muy templado. Hay exigencia, pero nos dejan trabajar y jugar tranquilos. Te sientes querido y cómodo. En pocos clubes tienes esa tranquilidad.

– Hablan maravillas de su técnico, Iñigo Pérez. ¿Cómo es?

– Se preocupa mucho, siempre atento a nosotros. Eso es importante porque somos humanos y necesitamos cariño. Es algo que valoro mucho de un entrenador. A nivel futbolístico, está demostrando que es un grandísimo entrenador. Seguramente va a ser 'top'.

– Su primer año en el Rayo fue con Iraola. Buenos estrategas le están tocando.

– Sí. He tenido muchísima suerte en ese aspecto, he aprendido mucho también de él. Ya vemos que está haciendo una temporada increíble con el Bournemouth en la Premier. Es uno de los mejores entrenadores españoles y te diría que del mundo. Nuestro míster también va por el mismo camino.

– Vienen de cinco partidos sin ganar. ¿Les inquieta?

– Para nada, porque todos los hemos competido muy bien. Han sido difíciles, pero veo al equipo bien, preparado. En el parón hemos cogido mucha energía.

Primero, la salvación

– Con 37 puntos, ¿piensan más en Europa o en el salvarse?

– Estamos centrados en conseguir nuestro primer objetivo, la salvación. Cuando lo logremos podremos mirar más allá y estar más tranquilos. Al final si no ganas dos partidos, los de abajo aprietan y te ves con el agua al cuello. El año pasado se nos complicó, pero aprendimos mucho. Lo sacamos para delante por el grupo que tenemos. Ahora cuando ves un año que las cosas van bien es todo un poco más fácil.

– El Alavés está mucho más apretado. ¿Le sorprende verlo ahí?

– No me sorprende porque es algo que puede pasar en la Liga. Por ejemplo, este año el Sevilla no empezó bien y la Real tampoco. Y eso que hablamos de equipos 'top'. Pero igual que le ha tocado al Alavés le podía haber tocado a cualquier otro. Es una liga tan competida que puedes estar ahí abajo o en media tabla tranquilo. Es un partido muy importante, porque si ganamos llegamos a los 40 puntos y luego jugamos en casa. Creo que es un partido vital.

– ¿Lo ha seguido? ¿Cómo lo está viendo?

– He visto muchos partidos del Alavés. Tiene buenos jugadores y ahora con Coudet le veo más fuerte. Un equipo muy duro. Así que va a ser un partido complicado, pero tenemos nuestras armas.

– Tienen quebraderos de cabeza en la defensa. Lejeune está sancionado y Mumin, lesionado. Solo tienen a un central disponible, Aridane.

– Hemos tenido muchas bajas importantes. Es triste por los compañeros cuando se lesionan, lo pasas mal por ellos. Tenemos todos los puestos bien cubiertos para competir. Como es tan mínima la diferencia, cualquiera puede ser titular.

– ¿Qué encuentro espera?

– Un partido complicado, muy físico. Son muy fuertes, habrá que ganar las segundas jugadas y muchos duelos. Ya sabemos que en su campo aprietan mucho.