Denis Suárez posa bajo el sol de Ibaia.

Denis Suárez | Centrocampista del Alavés

«Me han colgado la etiqueta de jugador con talento que no corre y soy todo lo contrario»

El gallego, que dejó su sello en San Mamés, asume el reto albiazul y del Chacho. «Estoy en la edad perfecta para el fútbol», afirma

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:15

El Alavés es la penúltima parada del largo viaje futbolístico de Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994). Antes de cumplir la mayoría de edad, el ... gallego ya se había subido al transatlántico del Manchester City como parte de una travesía –Celta, Arsenal, Sevilla, Espanyol, Villarreal...– en la que domó las olas de LaLiga con el Barcelona de Messi. Ahora, a sus 31 años, se ha reencontrado en Vitoria con Coudet para despegar de nuevo. «He estado en muchísimos sitios y este verano he llegado a un club y a una ciudad en los que estoy muy cómodo. La gente es muy aficionada a sus equipos de fútbol y de baloncesto. Estoy encantado», confiesa un Suárez que llevará este sábado (18.30 horas) la batuta del centro del campo albiazul ante el Sevilla.

