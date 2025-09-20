«Me han colgado la etiqueta de jugador con talento que no corre y soy todo lo contrario»

El Alavés es la penúltima parada del largo viaje futbolístico de Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994). Antes de cumplir la mayoría de edad, el ... gallego ya se había subido al transatlántico del Manchester City como parte de una travesía –Celta, Arsenal, Sevilla, Espanyol, Villarreal...– en la que domó las olas de LaLiga con el Barcelona de Messi. Ahora, a sus 31 años, se ha reencontrado en Vitoria con Coudet para despegar de nuevo. «He estado en muchísimos sitios y este verano he llegado a un club y a una ciudad en los que estoy muy cómodo. La gente es muy aficionada a sus equipos de fútbol y de baloncesto. Estoy encantado», confiesa un Suárez que llevará este sábado (18.30 horas) la batuta del centro del campo albiazul ante el Sevilla.

– ¿Qué le pidió el Chacho antes de salir ante el Athletic?

– Lo que me viene pidiendo desde que lo conozco. Que juntase al equipo, que hiciese circulaciones largas para tener un poco más el balón y no correr tanto detrás de él. Que posicionara a los compañeros a través de la posesión. Lo hicimos en varias fases y conseguimos una victoria que se había resistido durante 20 años.

– ¿El gol fue suyo o de Berenguer?

– Fui a centrar (sonríe). Pegó y se fue para adentro. Lo fui a celebrar y el 'profe' me estaba esperando con el balón para meterlo debajo de la camiseta y festejarlo.

– Tras el derbi bromeó con que a su hijo le enseñará la celebración pero no el gol. Va a ser padre en los próximos meses...

– Lo llevamos bien. Es algo novedoso, un cambio, pero hasta que no esté con nosotros no notaremos realmente la diferencia.

– En San Mamés jugó 45 minutos y estuvo a buen nivel. ¿Cuánto le falta para estar al 100%?

– Llevo poco tiempo y necesito encadenar cinco o seis partidos para poder alcanzar mi mejor versión. En el derbi me encontré bien físicamente, con y sin balón. Robé también mucho, que en el medio es importante. Estuve a buen nivel pero no a mi mejor nivel.

– Siempre se ha puesto en valor su calidad técnica pero no su capacidad de trabajo. ¿Cree que se ha minusvalorado esa faceta?

– El que sigue el fútbol no tiene dudas porque los datos están ahí. Pero hay gente que cuelga etiquetas a jugadores por su talento o por ser superfísicos. Parece que si tienes una no tienes la otra. Me han colgado siempre la etiqueta de jugador con mucho talento que a veces no corre y soy todo lo contrario. En el Celta, con el Chacho, era junto a Koke (Atlético) el futbolista que más corría y más balones robaba de toda LaLiga.

– El trabajo lo lleva de serie. De niño, de hecho, le obligaban a recuperar diez pelotas antes de incorporarse al ataque...

– Sí, eso fue un entrenador que tenía en alevines. Llevaba muchísimos goles y jugaba sólo al ataque. Entonces me decía que para pasar de medio campo tenía que robar diez balones. Me ponía como un loco a recuperar para atacar.

En la élite desde joven

– Desde pequeño parecía destinado a ser futbolista. ¿Cómo se gestiona toda esa presión?

– Siempre me he divertido mucho jugando al fútbol, pero cuando me fui al Manchester City fue diferente. No era sólo jugar, sino una responsabilidad. Me marché, tras dejar el Celta, con 16 años y mi familia se vino conmigo. Fue un cambio radical porque venía de mi pueblo, de estar todos los días con mis amigos en el colegio, y cambié de país e idioma. Maduré muchísimo. Empecé a ganar dinero en uno de los clubes más ricos e importantes del mundo. Es una responsabilidad que he llevado desde entonces hasta ahora con mucha tranquilidad.

– Su Fundación ayuda también a los niños más allá del césped...

– Sí. No es sólo una escuela de fútbol. Un día a la semana, en los entrenamientos, trabajamos con la Fundación de Pau Gasol en la lucha contra la obesidad infantil. También viene una persona de responsabilidad social a impartir clase a los niños. Para los mayores, cuando pasan de los 16 años, les abrimos una etapa educativa. Dentro de la Fundación tenemos formaciones. La idea es que estudien y tengan otras vías. Es muy difícil llegar a vivir del fútbol.

– También participó en un libro sobre educación financiera para deportistas. ¿Cómo de importante es gestionar bien una carrera?

– Soy de los que piensa que no hay que delegar absolutamente todo. Hay que tener formación propia para poder hacer tus gestiones. Si lo hacen todo terceras personas no tienes conciencia y quizás algún día te lleves un susto. Por eso, me he formado para ello.

– Conocimientos para el día después de la retirada...

– Cuando dejas el fútbol te cambia la vida completamente. Lo he hablado con excompañeros que he tenido y no es lo mismo que lo deje Iniesta o Silva que otro futbolista de élite. El impacto mediático que tienes lo pierdes y debes aprender a gestionar tu día a día de otra forma. En el fútbol no hay espacio para que todos los jugadores sean entrenadores o directores deportivos y es importante tener otro tipo de formación.

– Mencionaba a Iniesta y a Silva. Usted ha jugado en el City, el Barcelona, el Arsenal, el Sevilla...

– He compartido vestuario con los mejores del mundo. Con el mejor de la historia, Leo Messi, y en el Barcelona también con Luis Suárez, Neymar, Busquets... En el City con Agüero y Silva, en el Sevilla con Banega, un jugadorazo, o Reyes, que en paz descanse. En el Villarreal con Bruno y Gerard Moreno y en elCelta con Iago Aspas. Todos te dan consejos y coges un poco de cada uno. No ha sido suerte porque creo que me he ganado estar en esos sitios. Ahora, con 31 años, estoy en el Alavés y puedo aportar esa experiencia.

– En su caso, ¿cómo se cambia el chip para pasar de un equipo que va a jugar la Champions a otro que lucha por la permanencia?

– No lo considero un paso atrás. Tengo más ganas que nunca. Me quedan muchos años de fútbol y estoy en la edad perfecta. Vengo al Alavés a ser un jugador importante para el Chacho, para el club y quiero que con mi presencia y la ayuda de todos los compañeros el equipo no sólo pelee por la permanencia, que es el objetivo, sino que intente hacer más cosas. Quiero que el Alavés se supere y crezca cada año. No es fácil porque requiere un cambio de mentalidad de todos. Pero ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y en todos los campos.

– Usted es muy activo en redes. ¿Cómo lleva las críticas?

– Tengo una agencia que me ayuda, pero me gusta estar enterado y, de vez en cuando, comentar según qué cosas. Las críticas las sé llevar desde muy joven. Algunas son faltas de respeto, desde el anonimato, que nadie tiene que consentir, aunque sabemos que estamos expuestos a ellas.