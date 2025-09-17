El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los cimientos del Alavés para crear un Mendizorroza «invencible»

El Alavés encadena seis partidos invicto en casa, donde su última derrota data del 13 de abril: «Nos sentimos fuertes, seguros y tranquilos»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:12

El Alavés eleva las robustas murallas de Mendizorroza para hacer de su estadio un fortín infranqueable, inexpugnable, intachable... En definitiva, «invencible», como reconoció ayer Facundo ... Garcés. La recta final de la temporada pasada y el arranque de ésta pone de manifiesto el vuelco que ha dado el feudo del Paseo de Cervantes. De bicoca a fortaleza. Los hombres de Eduardo Coudet sumaron ocho puntos en las decisivas últimas cuatro jornadas disputadas en casa, justo cuando más necesario era. Gran parte de la permanencia se selló al calor de su afición. Un impulso que mantiene la inercia en el comienzo de la presente temporada y que resultará clave para sellar la permanencia «lo más rápido posible».

