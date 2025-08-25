El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cifras del Alavés que afila el colmillo en la presión

El entrenador albiazul exprime el físico del equipo para recuperar el balón y transformar una mayor posesión en ocasiones de gol

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:26

Lo avisó Coudet en la pretemporada. «La intención es ser protagonistas del juego. Un equipo más combinativo, físico y que va a la disputa». Lo ... remarcó tras el triunfo ante el Levante. «Generamos mucho, manejamos bien los tiempos con la pelota y sufrimos poco en nuestra área». Y corroboró esta idea el viernes después del partido contra el Betis aunque, en esta ocasión, la presión y el control fallaron, condenando a los albiazules a la derrota. «No hemos estado todo lo intensos que debemos estar a la hora de recuperar», confesó el Chacho, que admitió que estuvieron «imprecisos» con el balón. En sus tres comparecencias, el entrenador argentino ha remarcado su apuesta por la presión y el balón como cimientos sobre los que construir los éxitos. Y a falta de culminar esta transformación, en estos dos primeros partidos el equipo ha mostrado el nuevo rumbo.

