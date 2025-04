Chacho Coudet: «Lo de Abqar debe ser una lesión muscular seria»

El Chacho Coudet sufrió su quinta derrota en Mendizorroza, el inexplicable lunar del Alavés desde su llegada a Vitoria. «Generamos más ocasiones que fuera y ... no quiere entrar», se resigna en sala de prensa tras caer ante el Madrid. Pero el argentino llegó con mejor ánimo que en otras comparecencias. «En el primer tiempo les hemos podido lastimar», analizó, mientras que el segundo tiempo le dejó un regusto amargo ya que tampoco los cambios lograron reactivar un ataque demasiado estéril. «No tenemos el jugador que drible y saque una jugada de finalización de la nada».

El técnico albiazul ha reconocido que echa en falta un perfil de atacante desequilibrante. «Normalmente, el jugador de más uno contra uno es Carlos y… habitualmente se siente más cómodo por afuera que frente a la portería. Nosotros no tenemos un jugador individual que haga un gol de la nada como nos sucede con otros equipos», lamentaba, aunque parece tener clara la idea a seguir para que su equipo no pierda mordiente con el paso de los minutos.

«Tenemos que estar más finos en la circulación y llegar con gente al área para hacer daño», ha expresado tras otro partido en el que no ha contado con Asier Villalibre. Además, ha detallado el porqué cree que a su equipo le cuesta abrir las defensas rivales que se cierran atrás, aunque se disponga de un jugador más como ante el Madrid. «El rival es de jerarquía, achicó espacios y generaron duelos individuales que normalmente ganan. Muchas veces nos sobraban intentos de los centrales de ir hacia delante. No es nuestro fuerte la salida en conducción, o la pelota fluida entre centrales. No es su virtud», criticaba.

La expulsión de Manu Sánchez y la lesión de Abqar le obligaron a retocar la defensa. La dolencia del central marroquí preocupa a Coudet. «Debe ser una lesión muscular importante. No creo que sea solo un estiramiento. Seguro que es algo que le va a llevar tiempo. No voy a mentir», ha explicado.

Mientras en el Real Madrid consideran justa la expulsión de Mbappé, el técnico albiazul no está de acuerdo con la recibida por Manu Sánchez, también a instancias del VAR. «No la vi en el ordenador, pero en el monitor y el videomarcador, parece una disputa que se traba el balón, en el aire... Esa es mi sensación. Dejemoslo ahí», zanjó.

El técnico deberá recomponer la defensa casi al completo ante el Sevilla. Santiago Mouriño ha recibido la quinta tarjeta amarilla. «Veremos cómo nos armamos, quién será el que tenga la responsabilidad de jugar», respondió el preparador sin dar ninguna pista. Por contra, recuperará a Sivera, Conechny y Guridi, quienes cumplieron ciclo ante los blancos.