El Chacho apuesta por Mariano como delantero centro en San Mamés

«Las estadísticas están para romperlas». Con este ambicioso mensaje lanzado por Eduardo Coudet en la previa se presenta este sábado el Deportivo Alavés en San Mamés. Los derbis en Bilbao han sido históricamente un suplicio para los albiazules, que llevan veinte años sin ganar a domicilio al Athletic y 6 sin marcar en territorio rojiblanco. Una losa que los vitorianos esperan levantar siendo «protagonistas» como demanda el Chacho, que apuesta por Mariano como '9' en San Mamés.

El punta hispano-dominicano se estrena de titular con los vitorianos en el derbi. El día que Boyé debuta en una convocatoria superada su lesión, Mariano ocupa el lugar de Toni Martínez, referencia en las tres primeras jornadas, en la alineación babazorros. Es el único cambio respecto al equipo que empató (1-1) ante el Atlético antes del parón.

El resto sigue igual. Con Sivera bajo palos, el entrenador argentino da continuidad a la pareja Garcés-Tenaglia en el eje de la zaga, con Pacheco esperando su oportunidad en el banquillo. El lateral argentino sigue por cuarta jornada como central, ocupando Jonny el carril derecho y Diarra el izquierdo. El polivalente defensa maliense repite de inicio en San Mamés.

El doble pivote Blanco-Pablo Ibáñez es intocable para Coudet. También la línea de tres por detrás del punta que componen Carlos Vicente en la banda derecha, Guridi en la mediapunta y Aleñá en la izquierda, con el aragonés desbordando por la diestra y el catalán yéndose al centro a combinar desde la zurda. Serán los encargados de suministrar de balones a un Marino que será la punta de lanza vitoriana en San Mamés.

