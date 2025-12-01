El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
Aleñá, Pablo Ibáñez y Guevara.

El centro del campo del Alavés se hace centenario

Pablo Ibáñez alcanzó los 100 partidos en Primera, Guevara los 150 y Aleñá los 200 frente al Barcelona

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:29

El centro del campo del Deportivo Alavés se transformó en centenario en el Camp Nou. En la derrota (3-1) frente a los blaugranas, tres ... futbolistas albiazules alcanzaron números redondos en Primera División. Pablo Ibáñez llegó a los 100 partidos en la máxima categoría, Ander Guevara a los 150 y Carles Aleñá a los 200.

