El centro del campo del Alavés se hace centenario

El centro del campo del Deportivo Alavés se transformó en centenario en el Camp Nou. En la derrota (3-1) frente a los blaugranas, tres ... futbolistas albiazules alcanzaron números redondos en Primera División. Pablo Ibáñez llegó a los 100 partidos en la máxima categoría, Ander Guevara a los 150 y Carles Aleñá a los 200.

«Hay que seguir trabajando para hacer más goles», reconoció el centrocampista navarro, que marcó en el segundo 43 un tanto que puso en ventaja al Alavés. Una diana con la que celebró su centenario en Primera División. 86 partidos con Osasuna y 14 con los babazorros, en los que ha anotado 3 dianas y ha dado 4 asistencias, son el bagaje en la élite de un Ibáñez que mostró su capacidad física y futbolística en el Camp Nou. Guevara, que entró cuando el navarro salió del verde, también alcanzó otro guarismo significativo.

El vitoriano, que mantuvo la línea física del Alavés frente a los blaugranas, llegó a los 150 choques en la máxima categoría. 79 encuentros de albiazul y 71 con la Real Sociedad, en los que ha marcado 3 goles y regalado 3 asistencias, son las cifras de un Guevara que con la sanción de Antonio Blanco apunta a la titularidad el sábado (16.15 horas) en el derbi frente a los guipuzcoanos en Mendizorroza. Un partido en el que Aleñá oposita a volver al once de Coudet.

El catalán, que regresó al Camp Nou para medirse a su exequipo, celebró sus 200 partidos en Primera División ante el Barça. De todos ellos, 28 encuentros han sido con el Alavés, 26 con el Barcelona, 17 con el Betis y 129 con un Getafe con el que festejó 6 de los 9 goles que ha marcado en la máxima categoría. 12 asistencias adornan también el currículum de un Aleñá que pugna con Abde Rebbach con ocupar la banda izquierda ante la Real Sociedad.