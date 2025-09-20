El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Vicente celebra su gol al Sevilla.

Carlos Vicente no falla en Mendizorroza

Por segundo partido consecutivo, el extremo aragonés ha marcado de penalti el gol del empate del Alavés

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:03

Carlos Vicente no falla en Mendizorroza. Por segundo partido consecutivo, el extremo aragonés marcó de penalti el empate del Alavés tras un inicio con dudas y con un gol en contra. Frente al Atlético, Vicente equilibrió desde los once metros el 0-1 de Giuliano Simeone en un córner que él mismo botó y en el que Tenaglia fue derribado por Sorloth.

Ante el Sevilla, Vargas había marcado el 0-1 en el minuto 10 y en el 17 el '7' babazorro ya había logrado el empate. En un balón largo de Garcés, Marcao midió mal y Vicente le ganó la posición en el área. Con el balón en sus botas, el defensa brasileño le derribó de forma clara. Penalti. Vicente, como ante el Atlético, habló con Aleñá para saber quién lanzaría. Volvió a asumir la responsabilidad y marcó el 1-1. Su segundo gol del curso, convirtiéndose en el 'pichichi' del Alavés.

«Entre Aleñá y yo teníamos un pacto de lanzar uno cada uno. Toni Martínez también tenía confianza en lanzarlo y lo hemos hablado, sin ningún mal rollo. Les he dicho que estaba confiado, que iba a meterlo y así ha sido. Los lanzamientos de penalti los practico mucho. Siempre les digo a Sivera y a Raúl que me dejen chutarles un par», confesó Vicente tras su gol al Atlético. Ante el Sevilla, volvió a dar en la diana.

Un subidón para un futbolista que aunque fue sustituido en el descanso en San Mamés el Chacho considera «importante no, importantísimo». Y Vicente, principal recurso ofensivo vitoriano por la banda derecha percutiendo una y otra vez, volvió a ser decisivo desde los once metros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  5. 5 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  6. 6

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carlos Vicente no falla en Mendizorroza

Carlos Vicente no falla en Mendizorroza