Carlos Vicente no falla en Mendizorroza. Por segundo partido consecutivo, el extremo aragonés marcó de penalti el empate del Alavés tras un inicio con dudas y con un gol en contra. Frente al Atlético, Vicente equilibrió desde los once metros el 0-1 de Giuliano Simeone en un córner que él mismo botó y en el que Tenaglia fue derribado por Sorloth.

Ante el Sevilla, Vargas había marcado el 0-1 en el minuto 10 y en el 17 el '7' babazorro ya había logrado el empate. En un balón largo de Garcés, Marcao midió mal y Vicente le ganó la posición en el área. Con el balón en sus botas, el defensa brasileño le derribó de forma clara. Penalti. Vicente, como ante el Atlético, habló con Aleñá para saber quién lanzaría. Volvió a asumir la responsabilidad y marcó el 1-1. Su segundo gol del curso, convirtiéndose en el 'pichichi' del Alavés.

«Entre Aleñá y yo teníamos un pacto de lanzar uno cada uno. Toni Martínez también tenía confianza en lanzarlo y lo hemos hablado, sin ningún mal rollo. Les he dicho que estaba confiado, que iba a meterlo y así ha sido. Los lanzamientos de penalti los practico mucho. Siempre les digo a Sivera y a Raúl que me dejen chutarles un par», confesó Vicente tras su gol al Atlético. Ante el Sevilla, volvió a dar en la diana.

Un subidón para un futbolista que aunque fue sustituido en el descanso en San Mamés el Chacho considera «importante no, importantísimo». Y Vicente, principal recurso ofensivo vitoriano por la banda derecha percutiendo una y otra vez, volvió a ser decisivo desde los once metros.

