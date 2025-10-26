Carlos Vicente, Denis Suárez y Aleñá, novedades en el once del Alavés en Vallecas Coudet rediseña sus bandas y el doble pivote frente al Rayo, manteniendo a Boyé y Toni Martínez en la punta de ataque

Jon Prada Domingo, 26 de octubre 2025, 20:01 | Actualizado 20:44h.

Después de salir con los mismos once futbolistas en la victoria (3-1) sobre el Elche y en el empate (0-0) ante el Valencia, Eduardo Coudet ha decidido introducir tres novedades en la alineación del Deportivo Alavés para medirse al Rayo Vallecano en Vallecas. El entrenador argentino ha apostado por meter de inicio a Carlos Vicente, Aleñá y a Denis Suárez, dejando a Calebe, Abde y Pablo Ibáñez en el banquillo.

El aragonés, suplente frente a Elche y Valencia, vuelve a una alineación en la que el Chacho rediseña las bandas volviendo al plan asimétrico del comienzo del curso. Con un extremo puro como Carlos Vicente en la derecha, la izquierda será para un mediapunta como Aleñá, que deja fuera del once a un Abde que había sido titular en los últimos cuatro partidos. La presencia del catalán (suplente desde la derrota (1-0) en Mallorca) en el costado zurdo hará que Yusi sea el futbolista más profundo en el carril izquierdo. El '10' se irá al centro a combinar como hace el argelino, pero sin su capacidad de desborde por la banda.

La otra novedad está en el doble pivote vitoriano. Denis Suárez releva a Pablo Ibáñez, titular en ocho de las nueve jornadas anteriores y a gran nivel físico y futbolístico en lo que va de temporada. El gallego compartirá la sala de máquinas con Blanco en Vallecas como ya hiciera en la última media hora frente al Valencia. Es la segunda vez que el ex del Villarreal es titular con los babazorros. La fue también ante el Sevilla (derrota 1-2) en Mendizorroza en septiembre.

Curiosamente, los tres cambios en el once ante el Rayo son las tres modificaciones que hizo Coudet en los 30 minutos finales frente a los che en Mendizorroza, en los que el Alavés apretó en busca del triunfo. El resto del equipo es el habitual de las últimas jornadas. Sivera estará bajo palos, con Jonny y Yusi en los laterales y Tenaglia y Pacheco como centrales. Los cinco forman la defensa menos goleada de LaLiga (ocho tantos encajados en nueve jornadas).

Con Blanco como capitán y pivote y Denis Suárez como organizador, las bandas serán para Carlos Vicente (derecha) y Aleñá (izquierda). Arriba estarán Toni Martínez y Boyé. Por tercer partido seguido, el Chacho sale con dos puntas en busca del gol y de un triunfo en Vallecas que les permita consolidarse en la parte media-alta de la tabla. Si los albiazules ganan se colocarán séptimos.