Sin ideas ni peligro ofensivo

Un impreciso Alavés perdió en Vitoria ante el Celta, que con lo justo se llevó mucho para acabar adelantándolos en la tabla. De esta forma, ... es la primera vez en la presente temporada que el equipo cae derrotado dos veces consecutivas, en este caso, con el parón de selecciones en medio. Como ante el Girona, tropezó contra otro conjunto de su perfil, justo ahora que se acerca una especie de Tourmalet antes de acabar el año. Toca visitar Barcelona y recibir seguidamente a la Real y al líder Real Madrid para acabar en Pamplona ante un Osasuna también en horas bajas. Es decir, dos encuentros ante los grandes con poco que perder y dos derbis con mucho más por ganar. Sin descartar ninguna sorpresa, nuestros vecinos están por debajo en la clasificación.

La tabla se comprime, con el Alavés sin terminar de dar ese paso de autosuficiencia que nos dé confianza a la afición. Sabíamos de su bajón a domicilio, por mucho que haya merecido más puntos hasta ahora por su juego, pero ayer sufrió un golpe directo al mentón. O una decepción por no haberse comportado mejor ante su gente. El duelo fue un querer y no poder. Una preocupante impotencia que abundó en la palpable falta de gol de los albiazules. Es verdad que nos meten goles, pero también que metemos muy pocos y, sobre todo, que creamos pocas ocasiones.

Ante los gallegos, no disparamos entre los tres palos contrarios hasta pasada la hora de juego con un flojo Aleñá, que fue de la partida. También, volvió el otro extremo Carlos Vicente tras la lesión del brasileño Calebe e incluso retornaron al once los recuperados Pacheco para el eje de la zaga y Boyé para la delantera. Poco o nada dio sus frutos jugar con dos puntas ni tres con Mariano al final, ya que la medular sufre ante la rival. Y eso que la presión sin balón no es el problema, pero sí la construcción del juego para empalmar en ataque. Nos cayó en suerte un Celta con una propuesta parecida de tocar el balón y el partido se convirtió en un pulso por no perderlo y recuperarlo rápido. Sin hacer nada del otro mundo, los gallegos cedieron menos pelotas que nosotros y, lo que es más grave, sin errores forzados. Les salvó para llevarse los tres puntos un penalti que se guisó y se comió en solitario el incombustible y capitán vigués Aspas, que ayer comenzó de titular. Y poco más de llegar a nuestra portería, pese a que volvieron a probar al portero albiazul Sivera en el descuento, más que nosotros.

Pero es que el Alavés tuvo todavía menos ideas para combinar con fluidez en campo contrario y así es difícil tirar a puerta con peligro y marcar algún tanto, ni siquiera para empatar. Desde el banquillo, ya se percibió que la escuadra gallega manejaba más carne en el asador. Internacionales como Mingueza y Borja Iglesias maduraron la contienda durante la segunda mitad para que no peligrara el resultado. Tampoco ayudaron las faltas ni los parones de un juego sin ritmo, pero ni a balón parado puso el Alavés en aprietos al Celta.

Había que seguir rebuscando como fuera para sacar más armas de la chistera. En la recta final, un desesperado fútbol más directo con algún centro y remate para intentar remontar apenas dio opciones al Alavés. En un choque tan igualado y donde los defensas pudieron más que los delanteros, el conjunto de Coudet tuvo las de perder ante una acción individual del mejor futbolista sobre el campo, en este caso contrincante.