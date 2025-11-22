El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez, ante el Celta.
Alavés 0-1 Celta

Sin ideas ni peligro ofensivo

El conjunto albiazul sufrió un golpe directo al mentón. Sigue sin terminar de dar ese paso que inyecte confianza a su afición mientras la tabla clasificatoria se comprime

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:01

Un impreciso Alavés perdió en Vitoria ante el Celta, que con lo justo se llevó mucho para acabar adelantándolos en la tabla. De esta forma, ... es la primera vez en la presente temporada que el equipo cae derrotado dos veces consecutivas, en este caso, con el parón de selecciones en medio. Como ante el Girona, tropezó contra otro conjunto de su perfil, justo ahora que se acerca una especie de Tourmalet antes de acabar el año. Toca visitar Barcelona y recibir seguidamente a la Real y al líder Real Madrid para acabar en Pamplona ante un Osasuna también en horas bajas. Es decir, dos encuentros ante los grandes con poco que perder y dos derbis con mucho más por ganar. Sin descartar ninguna sorpresa, nuestros vecinos están por debajo en la clasificación.

