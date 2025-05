Hace falta más mordiente

Otra vez volvió el Alavés de San Mames con el zurrón sin nada para echarse a la boca, por un autogol de Manu Sánchez en ... la segunda mitad. La verdad es que sólo tuvo una ocasión clara el cuadro albiazul en todo el partido y fue nada más comenzarlo, cuando el vitoriano Guevara disparó a bocajarro pero en semifallo ante Unai Simón. Todo quedaba en casa, con cinco alaveses en el once vizcaíno, mientras que las novedades del conjunto vitoriano fueron Diarra, primero de central y luego de lateral, y Toni Martínez en punta.

En una semana que se antoja decisiva, con la final en Mendizorroza del miércoles contra el Valencia, Kike García descansó y Tenaglia sólo jugo unos minutos. No era mal momento para sacar algún punto, con un Athletic recién eliminado de la Europa League pero buscando cerrar su ansiada clasificación para la Champions. El Alavés parecía ver ya la luz al final del túnel, pero ayer primó la mayor fortaleza física del rival con una presión asfixiante en todas las líneas. De esta forma, se jugó un encuentro en el que la escuadra visitante no logró dar casi cuatro pases seguidos. Menos mal que los mejores hombres locales estaban lesionados. El Athletic jugó con una delantera de circunstancias, que además de joven era inexperta, pero en la que sobresalió el exalavesista Maroan, que se pegó arriba con todo bicho viviente, demostrando que es un proyecto de presente y de futuro. Pudo asestarnos la puntilla al final, ya que el técnico rojiblanco Valverde lo usa de titular por algo.

Volvemos a buscar tres plantillas peores, y conviene no jugar demasiado a la ruleta rusa o depender de favores ajenos

El Alavés, mientras tanto, se mostró flojo con el balón en los pies y esperando algún golpe de suerte a balón parado. Pero la clave se descifró en cuanto se movió el banquillo. En cuanto apareció Sancet y ya jugando con dos delanteros el equipo bilbaíno, cambió rápidamente el decorado. Con una jugada iniciada por el jugador navarro y con dosis de mala suerte para nuestros intereses. Pero los futbolistas albiazules de refresco tuvieron poco tiempo para enmendar la plana, y más contra una defensa segura y experimentada. Por lo que el choque no tuvo mucha historia, en un derbi aburrido por el juego y emocionante por los puntos disputados, con un Alavés que volvió a ver perforada su puerta y nulo en ataque.

Para más inri, pincharon casi todos los rivales en la lucha por la permanencia, menos un Leganés que se acerca a un solo punto. También es cierto que seguimos dependiendo de nosotros y por Vitoria pasa la salvación, ya que la salida en medio ante el descendido sin pena ni gloria como el Valladolid puede ser una trampa enmascarada.

Nos la jugaremos ante contrincantes que luchan por Europa, pero si ante nuestra afición no respondemos, apaga y vámonos. Otra vez buscamos por el retrovisor tres plantillas peores que la nuestra y aunque todavía hay más equipos implicados, seguimos marcando la última plaza que elude el infierno. El objetivo es olvidar el juego tan plano de ayer y recuperar las sensaciones defensivas con algo más de mordiente en ataque.

A priori, nos puede beneficiar el calendario, pero a estas alturas no te puedes fiar y conviene no jugar demasiado con la ruleta rusa para no depender de favores ajenos. Toca hacer de tripas corazón e intentar disputar la pelota más en campo contrario y a poder ser con alguna ocasión más de gol que el contrario de turno. La efectividad se suele medir con probabilidades de acierto en jugadas dentro de las áreas, y para eso debemos espabilar a partir de un centro del campo lo más equilibrado posible.