Empate entre caballeros

Como debe ser para evitar suspicacias en el último partido de la temporada en un derbi en Vitoria, donde Osasuna se jugaba ir a competición ... europea y el Alavés su honor. La igualada salvó la honra alavesista y negó la euforia visitante en un duelo abierto y bonito con muchas ocasiones para marcar. No fue hasta la continuación cuando el Alavés se adelantó de penalti, el tercero en otras tantas jornadas consecutivas, por mediación de Carlos Vicente. Empataría al final el conjunto navarro en el único fallo de la zaga albiazul y ya con dos delanteros visitantes sobre el campo y a la desesperada.

Incluso el central Catena acabó como tercer punta en un descuento en el que Osasuna se quedó con la miel en los labios y el Alavés acabó con dos puntos y tres puestos por encima de la salvación. Mención especial de nuevo para el portero alavesista Sivera, del que no dejará de acordarse un delantero centro de los de antes como Budimir.

Desde el principio se vio que no se iba a regalar el partido al vecino de turno, como tampoco lo puso fácil poco antes el Bilbao Basket ante el Baskonia. Sólo dos novedades locales destacadas en el once, como el central serbio Sedlar a modo de despedida y Protesoni en la medular. Por parte rojilla, alineación de gala, donde destacó en la mediapunta un Aimar cuyo perfil se echa en falta en nuestra plantilla aunque ayer Aleñá fue de los más destacados. Aunque cedido, hizo de vaso comunicante entre sus intervenciones por la banda izquierda y los cambios de juego hacia la derecha.

Cuando pudo ganar cualquiera, se acabó en tablas con un contrincante más necesitado, pero que se encontró un rival que quería acabar dignamente el curso, como así fue después de tanto sufrimiento. El caso es que se cerró con un broche bonito la temporada, pese a ser verdugos de una hinchada tan fogosa como la nuestra, pero caballerosas ambas donde las haya. Y eso que hubo carrusel de cambios al final, para intentar desnivelar la contienda. En nuestro caso, con doble significado. Porque toca ya preparar otra temporada en Primera, con muchas dudas pero algunas certezas, las que aprendes cuando estás nuevamente tan cerca del descenso. Ya se verá quiénes son los encargados de confeccionar y dirigir la próxima plantilla, pero el objetivo es conseguir por fin una estabilidad deportiva, que es nuestro campo de batalla.

Entiendo que de los jugadores cedidos, los que acaban contrato y los que son baluartes, hay nombres significativos. A bote pronto y de los primeros, pueden interesar sobre todo Manu Sánchez y Aleñá, más otros apetecibles que se pongan a tiro. De los segundos, a quién no le gustaría renovar al goleador Kike García o al central Abqar, éste más difícil por su juventud. De los terceros, veremos el dilema de siempre, si vender o no y por cuánto, pero está claro que Sivera y Carlos Vicente serán los más apetecibles. También pueden entrar en este apartado Mouriño, Blanco y, por qué no, el cedido Panichelli, que se está saliendo en el Mirandés. Si no nos ofrecen cifras de locos y fuera de mercado, habría que intentar retener a todos los mejores. Tampoco me quiero olvidar de otros no menos importantes, como Tenaglia, que ha hecho un temporadón, o Guevara, Guridi y Protesoni, competidores por un puesto en el doble pivote de la medular.

Habrá que reforzar sobre todo la defensa, con jugadores que deben dar un paso definitivo al frente como Garcés y Diarrá, sin olvidarnos de doblar sin tapujos todas las posiciones, como los laterales. Y qué decir de la zona de ataque, la cual hay que reforzar inevitablemente a todos lo niveles, tanto en punta como los tres puestos por detrás. No digo que Toni Martínez o Conechny no puedan valer, sino que tienen que ponerse las pilas a tope, porque Villalibre tiene pinta de salir.

Sivera se estira para atrapar un remate osasunista.