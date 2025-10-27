El Alavés necesita goles de todos

Tuvo que ser en el descuento cuando el Rayo Vallecano logró el único gol del partido y el de la victoria, con bautizo para su ... delantero Alemao. Fue el primer triunfo del rival en casa esta temporada, pero la verdad es que mereció algo más que nuestro Alavés, al que le cuesta marcar tantos. Sólo tuvo una ocasión al principio y varias al final, donde plantó cara al rival, pero en conjunto fue inferior por dominio y verticalidad. Después de la última salida a Mallorca, también con derrota, hay que seguir sumando puntos en casa ante la próxima visita de un Espanyol en racha y puntuar en Girona, que ahora mismo es colista.

Este domingo en Vallecas hubo tres novedades en el once, todas en la medular con Blanco como inamovible, con dos peloteros como Aleñá y Suárez –más regular el primero– y el extremo Carlos Vicente. Exceptuando el primer cambio en el descanso con Parada por el lesionado Pacheco, el aragonés fue el primer sacrificado por decisión técnica tras la reanudación para jugar sin puñales por las bandas. Es cierto que el campo madrileño se caracteriza por sus reducidas dimensiones, ya que es corto y estrecho y con 'overbooking' en el centro campo. En ese escenario hubo minutos para todos, incluido para Protesoni. Es así, con tanto jugador en la zona ancha, como se estranguló por momentos tanto pase en profundidad del contrario, hasta que llegó el jarro de agua fría final.

Ni Abde ni Calebe pisaron el terreno de juego y en la doble punta Toni Martínez hizo el trabajo sucio y Lucas Boyé aguantó más el balón de espaldas. Ni Guridi como último recambio para tejer la telaraña albiazul en la sala de máquinas sirvió ante las embestidas del contrincante. De esta forma, nuestro portero Sivera acabó como MVP del partido con una zaga polivalente donde las haya. No en vano, dos laterales acabaron el encuentro como pareja de centrales –Tenaglia y Parada– de una de las mejores defensas de la Liga. Pero en ataque sigue costando perforar la portería contraria, con el debe de la falta de ocasiones sobre todo fuera de Mendizorroza y contados contragolpes de peligro.

Y eso que el duelo fue vistoso, con mucha presión en campo contrario y disputa por el dominio del balón. Eso conllevó muchas faltas, aunque un plantel ducho en dicha materia como el Alavés no pudo sacar esta vez más provecho. Además, el oponente de turno sacó en la segunda mitad toda su artillería pesada por su participación días antes en competición europea. Esa reserva de efectivos no la aprovechamos antes y aunque los estilos de juego son ambos muy parecidos nuestros automatismos están todavía menos logrados y conjuntados.

Por lo tanto, nos quedamos con la miel en los labios, pero hay que reconocer que este equipo compite contra cualquier rival y esta temporada se transmite una mejor imagen para conseguir antes y con menos sufrimiento la permanencia. Sí que es verdad que la plantilla está algo descompensada en defensa, pero hasta ahora no se ha notado para nada. Conviene no confiarse porque necesitamos más goles de nuestros delanteros, pero también de nuestros centrocampistas, los cuales deben dar un paso al frente y ser más llegadores, ya que en el fútbol moderno es importante sorprender pisando el área contraria desde la segunda línea y al espacio. También el Alavés debe ser más conciso con la apuesta sobre el campo, ya que con dos puntas hay que centrar más balones desde la línea de fondo. Y si no filtrarles más pelotas claras, por lo que jugar de la forma más equilibrada posible seguirá siendo el objetivo más importante a conseguir en cada envite.