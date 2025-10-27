El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez falla la ocasión más clara del Alavés en el partido. EFE
Rayo 1-0 Alavés

El Alavés necesita goles de todos

Es importante sorprender pisando el área contraria desde la segunda línea y al espacio

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:22

Tuvo que ser en el descuento cuando el Rayo Vallecano logró el único gol del partido y el de la victoria, con bautizo para su ... delantero Alemao. Fue el primer triunfo del rival en casa esta temporada, pero la verdad es que mereció algo más que nuestro Alavés, al que le cuesta marcar tantos. Sólo tuvo una ocasión al principio y varias al final, donde plantó cara al rival, pero en conjunto fue inferior por dominio y verticalidad. Después de la última salida a Mallorca, también con derrota, hay que seguir sumando puntos en casa ante la próxima visita de un Espanyol en racha y puntuar en Girona, que ahora mismo es colista.

