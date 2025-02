«Los resultados han sido injustos con el Alavés»

«Mi hijo no me cree cuando le digo que jugué con Messi»

– Usted quemó etapas en La Masía a un ritmo vertiginoso. Incluso le llamaban 'Maradona'...

– El apodo era un poco más por el pelo y porque soy zurdo. Estuve 16 años en el Barcelona y lo llevé con tranquilidad por la educación que recibí de mis padres. En La Masía sólo están los mejores y, cuando salí, me di cuenta de lo grande que es el Barcelona. Pasé de una categoría a otra hasta llegar al primer equipo. Me siento orgulloso.

– ¿Cómo se asimila abandonar un club como el Barcelona?

– Siempre digo que cuando salí empecé a dar valor a las victorias. En el Getafe me di cuenta de lo difícil que es vencer. Para toda una generación del Barça, con Messi y compañía, la costumbre era ganar. Pero di el paso y trabajé mentalmente para que no me afectara el marcharme.

– ¿Qué le faltó para jugar más tiempo en el Camp Nou?

– Un poco de paciencia y de suerte. En mi generación había muchos jugadores en mi posición. Lo hacía bien cuando jugaba pero no me daban todas las oportunidades que quería. A esa edad, quería jugar. Lo disfruté y cuando me marché estaba preparado. No me arrepiento.

– ¿Qué recuerda de compartir vestuario con Messi?

– Fue un placer, un orgullo jugar con el mejor. A mí me trató súper bien. Me acogió y me intentó ayudar en todo. Me daba consejos en cosas como el estilo de juego. Siempre le estaré agradecido porque hizo más fácil mi entrada en el primer equipo. Y luego, poder disfrutarlo en los entrenamientos, en el día a día... Te contagiaba lo competitivo y ganador que es. Tengo mil fotos guardadas. A veces se lo cuento a mi hijo y no me cree. Se las enseño y pienso que he jugado con el mejor de la historia. Un sueño hecho realidad.

– Iniesta también le dio buenos consejos...

– Sí, muchísimos. El primer día que subí del Barça B me dijo que me sentara a su lado. Para mí siempre ha sido un referente. Me ayudaron, tanto Xavi como él, en conceptos, en estilo... Siempre estaba atento y me fijaba mucho cómo entrenaban y jugaban. Yo no podía hacer lo que hacían ellos, pero fueron un ejemplo y disfruté mucho con ellos.