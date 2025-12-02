El canterano Egoitz, en un once albiazul con muchos titulares

Jon Prada Martes, 2 de diciembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Eduardo Coudet le ha dado «la seriedad que se merece» a la visita al Portugalete. El entrenador argentino ha apostado por un once con varios titulares para medirse al conjunto vizcaíno, líder de Tercera RFEF pero cuatro categorías por debajo de los vitorianos, en La Florida en la segunda ronda de la Copa del Rey.

El canterano Egoitz, que ocupará el lateral derecho, es la gran novedad de un equipo en el que los menos habituales (Raúl Fernández, Diarra, Benavídez, Guevara, Guridi y Mariano) salen de inicio pero también otros futbolistas con muchos minutos en las piernas en Liga como Yusi, Carlos Vicente, Aleñá o Toni Martínez. Rotaciones, pero pocas, pensando en el derbi de este sábado (16.15 horas) en Mendizorroza frente a la Real Sociedad. Un partido clave que ha hecho que Jonny, Pacheco, Parada y Calebe se queden en Vitoria.

Raúl Fernández, habitual en la Copa, estará bajo palos en La Florida. La defensa estará compuesta por el vitoriano Egoitz en el lateral derecho, Yusi en el izquierdo y Benavídez y Diarra como centrales. El uruguayo, que ya retrasó su posición al eje de la zaga en Getxo, repite en esa demarcación. Y el maliense, que lleva nueve jornadas sin vestirse de corto en Liga, tendrá minutos en Portugalete como también los dispuso en Gobela. Y el internacional marroquí, titular hasta el Camp Nou en el lateral izquierdo, también está en el once.

Guevara, titular

En el medio campo, Guevara, que apunta a sustituir al sancionado Blanco ante la Real Sociedad, será el eje junto a Guridi, que retrasa su posición. Veremos cuántos minutos tiene el vitoriano en La Florida. Las bandas serán para Carlos Vicente (derecha) y Aleñá (izquierda). El aragonés y el catalán son dos futbolistas con etiqueta de titular como demuestra que ocuparon de inicio los costados en la derrota (0-1) ante el Celta en Mendizorroza y que pasan de los 800 minutos en Liga.

También un Toni Martínez que fue suplente en el Camp Nou y que estará en punta junto a Mariano, autor de un 'hat-trick' en el cruce anterior ante el Getxo. La presencia de ambos hace que los dos puntas vuelvan al esquema albiazul. El Chacho, que este martes cumple un año en el banquillo del Alavés, planta un equipo reconocible para evitar el disgusto del curso pasado, cuando en su debut en el banquillo babazorro fue eliminado en los penaltis por la Minera de Segunda RFEF. No quiere dar lugar a las sorpresas en Portugalete en esta segunda ronda de Copa.

Temas

Deportivo Alavés