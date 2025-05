El cambio radical del Alavés en los derbis que le da alas para San Mamés

La temporada pasada, culminada con una holgada salvación y un décimo puesto, tuvo una «espinita» para Luis García. El Deportivo Alavés no consiguió ganar ninguno ... de los seis derbis que disputó frente a Athletic, Real Sociedad y Osasuna. Los albiazules apenas sumaron un punto de 18 posibles, perdiendo sus dos encuentros frente a los bilbaínos (0-2 en Mendizorroza y 2-0 en San Mamés) y los navarros (0-2 y 1-0). El único gol que marcaron les permitió lograr un escaso botín frente a la Real Sociedad en Anoeta (1-1). Los guipuzcoanos, eso sí, también sacaron 'tajada' de Vitoria (0-1).

Este curso, la situación ha cambiado de forma radical. El Alavés ha logrado puntuar y marcar en los cuatro derbis que ha disputado. Y está invicto hasta ahora en estos duelos. Un dato que les llena de optimismo de cara a la visita de este domingo (18.30 horas) a San Mamés y del choque que disputarán en Mendizorroza en la última jornada ante Osasuna.

Los vitorianos han vencido en sus dos partidos ante la Real Sociedad (1-2 en San Sebastián y 1-0 en Vitoria). Después, lograron un punto en El Sadar en el debut de Coudet en el banquillo del Alavés en Primera gracias a un doblete de Kike García (2-2) . Y en la siguiente jornada, en el estreno del argentino en Mendizorroza, el gol de Jordán les permitió rescatar un empate frente al Athletic (1-1).

Sólo le 'mejora' el Athletic

Comparándolo con el resto de sus rivales, sólo los rojiblancos han logrado más puntos en los derbis esta campaña. Sin embargo, el equipo de Valverde, que suma nueve, ha disputado un duelo más. El Alavés tiene ocho puntos de 12 posibles. Mismos números que Osasuna, pero los navarros sobre 15. Y la Real Sociedad está a la cola tras lograr un único punto en los seis derbis que ha disputado.

«Los derbis suelen ser partidos competidos y no tan vistosos para el público. Este año no hemos perdido ninguno, ganando dos y empatando dos. En Bilbao tenemos que hacer un partido duro como últimamente, cortando mucho el juego, presionando y no dejándoles jugar fácil. Hemos dado ese paso adelante y jugado con la madurez que se requiere. El Athletic es muy fuerte en casa, pero llegarán físicamente desgastados de la Europa League y tienen alguna baja que nos puede venir bien», detalló Guridi en este periódico. El camino está marcado.