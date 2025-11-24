El Alavés se busca en un mes sin tregua

El Deportivo Alavés dejó escapar ante el Celta una de esas oportunidades que pocas veces se le resbalan de las manos. No es frecuente ... que el plantel albiazul ceda puntos de esta forma, casi sin oponer resistencia, en Mendizorroza. Pero el equipo gallego logró llevarse un partido que duele en el orgullo a un conjunto poco acostumbrado a claudicar en su casa ante equipos de potencial similar. Una derrota inesperada en un momento comprometido, cuando el calendario acelera en un mes final del año de notable exigencia para el Alavés. Cuatro encuentros que calibrarán si llega a Navidad con los deberes de media temporada avanzados o se come las uvas con las primeras urgencias acechándole.

En las próximas cuatro semanas el bloque del Chacho Coudet deberá enfrentarse a los dos gigantes de la Liga, el Barcelona y el Real Madrid, además de afrontar los dos derbis restantes de la primera vuelta contra la Real Sociedad y Osasuna. A esas citas llega en un momento delicado en puntos y sensaciones. El Alavés ha encajado por primera vez este curso dos derrotas consecutivas. Los tropiezos frente al Girona y el Celta tienen en común que han llegado tras ofrecer una versión pobre y un desempeño ofensivo muy deficiente.

Dos choques en los que el planteamiento del entrenador argentino no ha ofrecido resultados. Solo algunas buenas acciones combinativas que el bloque albiazul no ha logrado convertir en ocasiones prometedoras de gol. El técnico insiste en su fórmula, pero al Alavés le ha costado que ese fútbol de toque sea a la vez productivo. Eso ha desembocado en que encaje dos derrotas seguidas en Liga por segunda vez desde la llegada del Chacho hace casi un año. Para encontrar el último precedente hay que remontarse a febrero de este año. Entonces perdió por la mínima en el campo del Barcelona (1-0) y en Mendizorroza ante el Getafe (0-1).

El calendario Sábado 29 de noviembre a las 16.15 FC Barcelona (Camp Nou)

Martes 2 de diciembre a las 19 (Copa) Portugalete (La Florida)

Sábado 6 de diciembre a las 16.15 Real Sociedad (Mendizorroza)

Domingo 14 de diciembre a las 21 Real Madrid (Mendizorroza)

Martes 16,miércoles 17 o jueves 18 de diciembre Posible tercera ronda de Copa

Sábado 20 de diciembre a las 18.30 Osasuna (El Sadar)

Esa derrota como anfitrión fue uno de esos encuentros que dejaron muy tocado al entrenador. El tropiezo quedó enmarcado en una racha de seis choques sin ganar, desde el empate a un tanto contra el Celta de la jornada 21 hasta la igualada frente al Mallorca de la 26. Solo tres puntos de sendos empates y otra derrota ante el Espanyol en la que el técnico asumió con suma honestidad que su cese podía estar sobre la mesa. Al final encontró la competitividad suficiente para esquivar la bala.

Ahora el balance es de una victoria en cinco partidos que se ha traducido en un frenazo para un equipo que tras derrotar al Elche y empatar contra el Valencia -en un duelo donde mereció un botín mucho mayor- vivía un pico de rendimiento. Desde entonces, en cambio, el registro es de tres derrotas en cuatro partidos con un tono general gris. Solo queda como excepción la victoria frente al Espanyol en Mendizorroza (2-1). Entonces, eso sí, el Alavés cuajó la mejor media hora del curso. La misma que ahora sufre para replicar.

El paréntesis copero

El desafío será hacerlo en escenarios donde no se espera que sea protagonista. El primero, el más complicado de todos. La visita al Camp Nou (sábado a las 16.15 horas) -segundo encuentro en el recinto desde su reapertura del sábado en el duelo ante el Athletic-, acostumbra a ser un trance más que complicado para el Alavés. Solo con un ejercicio de resistencia y puntería ha logrado volverse con algún punto en el zurrón.

Varios de esos choques obligarán también al bloque de Coudet a saber manejarse sin el control de la posesión

Ahí deberá desenvolverse en un planteamiento, a priori, en las antípodas de lo que busca. Porque en el probable caso de que no le logre arrebatar el control del balón al Barcelona le tocará pasar muchos minutos corriendo tras la pelota. Algo similar de lo que vivirá dos semanas después ante el Real Madrid (domingo 21 a las 21.00 horas). Aunque entonces espera esgrimir el factor Mendizorroza para limar diferencias.

El mismo elemento del que se buscará valer entre ambos duelos en el derbi ante la Real Sociedad (sábado 6 a las 16.15) cuatro días después del paréntesis copero ante el Portugalete. Como cierre liguero tocará la visita a El Sadar (sábado 20 a las 18.30 horas) para enfrentarse a un Osasuna también con dudas. El Alavés quiere despejarlas. «No tenemos miedo a nadie. Sabemos lo que viene y sabemos que hay que ganar», arengó Toni Martínez tras un tropiezo ante el Celta que ahora busca olvidar por la puerta grande.