Los jugadores del Alavés se lamentan tras el gol encajado el sábado contra el Celta. Rafa Gutiérrez

El Alavés se busca en un mes sin tregua

Los albiazules afrontan en los duros duelos ante el Barcelona y el Real Madrid y los dos derbis exigentes pruebas para recuperar su mejor versión

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:12

El Deportivo Alavés dejó escapar ante el Celta una de esas oportunidades que pocas veces se le resbalan de las manos. No es frecuente ... que el plantel albiazul ceda puntos de esta forma, casi sin oponer resistencia, en Mendizorroza. Pero el equipo gallego logró llevarse un partido que duele en el orgullo a un conjunto poco acostumbrado a claudicar en su casa ante equipos de potencial similar. Una derrota inesperada en un momento comprometido, cuando el calendario acelera en un mes final del año de notable exigencia para el Alavés. Cuatro encuentros que calibrarán si llega a Navidad con los deberes de media temporada avanzados o se come las uvas con las primeras urgencias acechándole.

