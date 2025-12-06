Calebe, sustituido por un golpe en el minuto 51 Coudet explicó que el brasileño tuvo que abandonar el partido antes de tiempo

Jon Prada Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:49

Calebe no está teniendo suerte. El extremo brasileño tuvo que ser sustituido por un «golpe», tal y como indicó Eduardo Coudet, nada más arrancar la segunda parte del derbi ante la Real Sociedad. El '20' se marchó en el minuto 51, entrando Carlos Vicente en su lugar, para no correr riesgos.

«Lo ha hecho bien, pero tenía un golpe y estaba medio cojo», detalló el Chacho. No es la primera vez que Calebe tiene que ser sustituido. Ya le sucedió en el empate (1-1) en Getafe, cuando fue sustituido por un «bocadillo» en la pierna derecha o en el triunfo (3-1) ante el Elche, cuando se marchó en el 37' tocado en el muslo izquierdo. Tampoco jugó en la derrota (0-1) ante el Celta por molestias físicas.

Sin embargo, Calebe está dejando buenas sensaciones, siendo titular en cuatro de las últimas cinco jornadas en la banda derecha. 334 minutos repartidos en nueve encuentros de Liga en los que el extremo cedido por el Fortaleza ha mostrado su capacidad de desborde.