Calebe: «No quiero que sea algo pasajero, quiero construir mi historia en el Alavés»

Sonriente y «agradecido» por la confianza mostrada por el Alavés y Eduardo Coudet, Calebe Gonçalves se ha presentado este jueves como nuevo jugador albiazul. ... Ya con minutos de juego en las piernas y bajo el calor de las fiestas de La Blanca, el mediapunta brasileño de 25 años ha tenido su puesta de largo en Mendizorroza mostrándose ambicioso por cumplir un «sueño» al que no quiere ponerle la fecha de caducidad que tiene su cesión de una temporada desde el Fortaleza.

«No quiero que esta etapa sea algo pasajero. Quiero construir mi historia en el Alavés. Estoy feliz por la oportunidad de estar aquí para ayudar al equipo a lograr sus objetivos», ha reiterado un Calebe que lucirá el dorsal 20 al no poder usar el 27, su número favorito, por la normativa de LaLiga. Una incorporación que, en palabras de Sergio Fernández, añade «talento y más recursos al juego colectivo». El club, además, tendrá una opción de compra que «ojalá» puedan «ejecutar», según el director deportivo, si se cumple «todo lo que nos está transmitiendo».

Un fichaje en el que Coudet tuvo un papel principal. «Hablé con el Chacho y me dijo que podía mejorar aquí. Espero aprender y ayudar al equipo a crecer», ha confesado un Calebe que ha puesto en valor su polivalencia. «Jugaré donde Coudet me quiera colocar. Puedo hacerlo en todos lados», ha afirmado un brasileño que luego ha afinado más en su posición favorita en el césped: «Me gusta jugar en la banda pero también centrado. Soy un futbolista de mucho movimiento, de atacar, tener el balón, asociarse... Puedo ayudar al Alavés y encajar en la idea del juego que tiene el Chacho».

Aclimatarse desde Brasil

La lesión que le condicionó hace un par de temporadas ya es pasado. «Mi cuerpo es diferente. Soy otro jugador ahora y estoy preparado para afrontar lo que venga y cumplir mi sueño de jugar en LaLiga y en el Alavés», ha dicho un Calebe en pleno proceso de adaptación. «Es muy diferente a Brasil. El juego es más táctico, pero me estoy adaptando lo más rápido posible. Estuve dos meses con el Chacho y sé cómo trabaja. Me dijo como quiere que juegue y estoy aclimatándome de la mejor forma», ha afirmado un mediapunta que ha destacado la bienvenida que le ha dado el vestuario: «Toni Martínez me está ayudando y compartí habitación con Yusi en el 'stage'. Me siento muy bien, hablo con todos los jugadores y vamos a construir una bonita historia esta temporada».