Calebe, en su presentación con el Alavés. Jesús Andrade
Deportivo Alavés

Calebe: «No quiero que sea algo pasajero, quiero construir mi historia en el Alavés»

El brasileño ha considerado un «sueño» dar el salto a LaLiga y se ha mostrado disponible para jugar tanto en la banda como de mediapunta

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:09

Sonriente y «agradecido» por la confianza mostrada por el Alavés y Eduardo Coudet, Calebe Gonçalves se ha presentado este jueves como nuevo jugador albiazul. ... Ya con minutos de juego en las piernas y bajo el calor de las fiestas de La Blanca, el mediapunta brasileño de 25 años ha tenido su puesta de largo en Mendizorroza mostrándose ambicioso por cumplir un «sueño» al que no quiere ponerle la fecha de caducidad que tiene su cesión de una temporada desde el Fortaleza.

