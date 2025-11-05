El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Calebe trata de superar a Pickel en el partido contra el Espanyol. Igor Martín

Calebe se asienta en el Alavés: «Mi objetivo es hacer historia aquí»

El brasileño culmina su adaptación al «intenso fútbol español», lo que le permite a Coudet tener una pieza para reforzar la creación de juego

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:55

En la presentación de Calebe Gonçalves (Monte Azul Paulista, Brasil, 2000) como nuevo jugador del Alavés (25 de julio) hizo falta un traductor para que ... el mensaje del futbolista llegase nítido a la afición: «No quiero que sea algo pasajero, quiero construir mi historia en este club. Jugar en Europa era un sueño desde niño». Algo más de tres meses después, es el propio jugador el que toma el micrófono. Sin intermediarios. «Estoy aprendiendo castellano poco a poco. Si podéis hablar despacito lo entiendo todo». Un ejemplo más de una persona inconformista por naturaleza, que busca su mejor versión. Esa que saca a relucir su habilidad con el balón para explorar un nuevo camino, para salirse continuamente de la zona de confort.

