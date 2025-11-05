Calebe se asienta en el Alavés: «Mi objetivo es hacer historia aquí»

En la presentación de Calebe Gonçalves (Monte Azul Paulista, Brasil, 2000) como nuevo jugador del Alavés (25 de julio) hizo falta un traductor para que ... el mensaje del futbolista llegase nítido a la afición: «No quiero que sea algo pasajero, quiero construir mi historia en este club. Jugar en Europa era un sueño desde niño». Algo más de tres meses después, es el propio jugador el que toma el micrófono. Sin intermediarios. «Estoy aprendiendo castellano poco a poco. Si podéis hablar despacito lo entiendo todo». Un ejemplo más de una persona inconformista por naturaleza, que busca su mejor versión. Esa que saca a relucir su habilidad con el balón para explorar un nuevo camino, para salirse continuamente de la zona de confort.

Coudet ha encontrado en Calebe una valiosa pieza más para la banda derecha, donde pugna por el puesto con el poderoso Carlos Vicente. En la última jornada el entrenador argentino se decantó por el brasileño. Y este respondió. Se asoció con sus compañeros, pero también se atrevió a encarar a Carlos Romero, al que superó en varias ocasiones. Unas acciones que levantaron al público del asiento. «Cuando estoy dentro del campo es difícil de mirar todo lo que pasa alrededor, pero después...», confesó el futbolista, que luce una sonrisa que brilla incluso en días como el de ayer. También vio en vídeo la ocasión que cerca estuvo de terminar en gol. Porque se analiza a sí mismo.

Acciones que denotan que ha ganado en confianza. Que está aún más cerca de ser ese futbolista al que telefoneó Coudet –coincidieron durante dos meses en el Atlético Mineiro– para convencerle de que fichase por el Alavés. Un «sueño», pero también un desafío. Un inmenso reto. «Llegué con la pretemporada ya empezada y del fútbol brasileño. Hay diferencia:el ritmo es más alto, el fútbol más intenso, el juego más táctico y no te puedes despistar ni un segundo. Pero los compañeros me han ayudado desde el primer día», agradeció, tras aclimatarse también a la ciudad que ayer le entregó su carta de presentación: «Ahora empieza el frío y es diferente a Fortaleza donde hacía mucho calor. Pero es una ciudad muy linda, me gusta mucho», reveló.

Aunque el primer paso para adaptarse lo dio el propio Calebe. Dijo que su aventura en albiazul no quería que fuese algo pasajero, así que preparó su maquinaría para estar a punto y quemar etapas en su periodo de adaptación. «En Brasil tenía una persona que trabajaba conmigo fuera del club. Me ayudaba a mejorar mis déficits. Cuando fiché por el Alavés vino conmigo. Me ayudó mucho en los primeros 20 días. Y luego ha venido más veces para trabajar juntos». Pulió el apartado físico y con el Chacho trabajó el táctico. «Desde que llegué me dice que tengo que mejorar para ayudar defensivamente, pero también ofensivamente. Y finalizar más». Una versión que mostró ante los 'pericos'. Pero no la definitiva. «Nunca estoy contento. Siempre quiero mejorar y escucho consejos para lograrlo».

«Jugar como en una final»

Las lesiones amenazaron con torpedear su evolución. Primero, una 'paralítica' contra el Getafe que le obligó a pedir el cambio en el descanso. «Fue un bocadillo muy fuerte. En el vestuario estaba muy duro». Más tempranera fue la sustitución ante el Elche, en el minuto 37. «Sentí algo en un pase. Pero dos días después ya estaba listo de nuevo», recordó el futbolista, que se muestra hambriento. Quiere repetir victoria ante el Girona. «Todos los partidos son muy difíciles, da igual el rival o la posición. Tenemos que jugarlo como una final».