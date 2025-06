Bruno Petkovic llega a un principio de acuerdo con el Kocaelispor turco

Bruno Petkovic no jugará en el Deportivo Alavés. El Kocaelispor turco ha anunciado un principio de acuerdo con el delantero croata de 30 años y ... 1,93 metros de altura. El atacante, que finaliza contrato con el Dinamo de Zagreb en dos semanas, llegará este viernes a Izmit para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato de tres temproadas, a razón de 1,5 millones de euros por curso, con el conjunto recién ascendido a la Superliga de Turquía.

El Alavés había mantenido contactos con Petkovic en las últimas jornadas. Sin embargo, en el Paseo de Cervantes mostraron reservas por una operación que suponía una importante inversión a nivel contractual y también en lo deportivo, por el rol de titular al que aspira Petkovic, en la madurez de su carrera y con una dilatada trayectoria internacional a sus espaldas.

Además, en la última temporada, el delantero croata no había gozado de gran continuidad (26 partidos, seis goles y cuatro asistencias) por una lesión en el pubis de la que ya está recuperado. Los vitorianos, que no habían tomado una decisión definitiva sobre si abordar o no su fichaje, no eran los únicos interesados en Petkovic, ya que clubes de Arabia Saudí, Bélgica y Turquía habían contactado con él.

Panichelli, Toni Martínez y Villalibre

De todos ellos, ha sido el Kocaelispor, que aceleró y presentó una oferta cuantiosa y potente financieramente al atacante, que ha terminado por seducirle. Ahora, el Alavés seguirá peinando el mercado en un verano en el que tendrá en ataque la baja de Kike García, que apunta al Espanyol cuando finalice su contrato el 30 de junio.

Coudet cuenta con tres delanteros en nómina (Panichelli, Toni Martínez y Villalibre), aunque por el argentino cedido en el Mirandés ya han rechazado una oferta de más de 15 millones de euros del fútbol francés. Y en el Alavés son conscientes de que si las cantidades suben será difícil retenerle.