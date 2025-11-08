El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lucas Boyé compartiendo mate con Benavídez en el banquillo de Montilivi. D. ALAVÉS
Girona-Alavés

Boyé viaja a Girona con el grupo a pesar de estar sancionado

El delantero argentino ha querido estar con sus compañeros en Montilivi en un partido importante para el despegue albiazul

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Lucas Boyé se marchó de Mendizorroza con un regusto amargo después de su exhibición en la victoria (2-1) frente al Espanyol. «Salió todo ... redondo salvo la expulsión», reconoció el delantero argentino, clave con su desgaste y efectividad en los dos goles vitorianos pero que vio una roja en el tiempo añadido que le impide pisar el césped en Montilivi. No la grada, donde estará presente después de acompañar a la plantilla albiazul.

