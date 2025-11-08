Boyé viaja a Girona con el grupo a pesar de estar sancionado

Lucas Boyé se marchó de Mendizorroza con un regusto amargo después de su exhibición en la victoria (2-1) frente al Espanyol. «Salió todo ... redondo salvo la expulsión», reconoció el delantero argentino, clave con su desgaste y efectividad en los dos goles vitorianos pero que vio una roja en el tiempo añadido que le impide pisar el césped en Montilivi. No la grada, donde estará presente después de acompañar a la plantilla albiazul.

Boyé ha viajado con el resto del equipo a Girona para estar junto a sus compañeros en un partido importante para el despegue del Alavés en la clasificación. El atacante, aunque no puede vestirse de corto por sanción frente a los de Míchel, es uno más de la expedición vitoriana en tierras catalanas. Un ejemplo de su compromiso con un conjunto al que llegó en agosto y en el que ha caído de pie.

«Estoy muy contento y feliz con el grupo», repite un Boyé que se ha adaptado a la perfección al club y a Vitoria. El ex del Granada ha congeniado bien con sus compañeros y en el vestuario por su esfuerzo y dedicación. Además, ya es parte del 'clan del mate' que conforman Tenaglia, Benavídez y Garcés.

Su conexión con el grupo ha sido instantánea y Boyé no ha querido perderse el viaje a Girona a pesar de no poder jugar. Un ejemplo de profesionalidad e implicación que ya tuvo el curso pasado Kike García, que se subió al avión con la plantilla para viajar a Las Palmas aunque estaba lesionado. En Montilivi, Coudet ha optado por suplir la ausencia de Boyé con Mariano en el once albiazul. Su baja será muy sensible en el césped pero el argentino ha querido minimizarla estando con el grupo en Girona y haciendo piña.