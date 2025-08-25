Boyé: «Ha habido mucho interés, no solo en este mercado»

Jon Aroca Lunes, 25 de agosto 2025, 13:34 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Lucas Boyé ha valorado de forma muy positiva el interés mostrado en él por el Deportivo Alavés como factor clave a la hora de decantarse por la propuesta albiazul. «Un jugador tiene muchas veces en cuenta el interés y aquí hubo mucho, no solo en este mercado. Se han juntado todos los componentes. Muy feliz de estar aquí», ha explicado este lunes el delantero argentino en su presentación como futbolista albiazul.

Aunque, eso sí, el delantero llega lesionado tras sufrir un esguince de rodilla pocos días antes del arranque liguero. Está «más o menos en medio de la recuperación» y estima que le restan «dos semanas» para volver. Es decir, que se perderá el partido ante el Atlético de Madrid pero que el parón de la próxima semana le permitirá estar ante el Athletic dentro de dos jornadas. Una situación un poco extraña, reconoce. «Es lo que más me está costando. Uno siempre quiere demostrar y mi forma de ser siempre me ha permitido eso. Es la primera vez que me pasa esto. No es una lesión grave. Espero poder entrenar pronto y competir. Es la espina que no me deja disfrutar del todo», ha detallado.

Destaca que la motivación de volver a Primera «habla por sí sola» y también el hecho de que el Alavés haya realizado una apuesta fuerte por él, para las próximas cuatro temporadas. «La ilusión es grandísima y tengo muchísimas ganas. Espero que vaya todo bien. Uno cuando llega a un club lo hace con la máxima ilusión. Ojalá que el club siga creciendo y me veo en esa línea. Tengo un contrato largo, ojalá que pasen muchas bonitas», ha analizado el delantero argentino.

El Alavés cree que con Boyé incorpora un perfil completo para cerrar el centro de la delantera. «Poder contar con un jugador como él por sus capacidad futbolística y personales significa un paso adelante», ha expuesto el director deportivo albiazul, Sergio Fernández. «Lo tiene todo, una personalidad abrumadora, cómo se comporta, la actitud que tiene, su capacidad de esfuerzo… Es un rematador nato. A partir de ahí es suficientemente inteligente aprovechar características», ha añadido. El jugador ha agradecido esas palabras. «Me considero un chico para nada problemático, que le gusta trabajar, más allá del rendimiento del campo. Siempre es lindo que te reconozcan esto», ha apuntado.

Otro factor clave que ha pesado en su incorporación ha sido el deseo de Coudet de fichar a un delantero con el que ya quiso contar en varios de sus clubes previos. El argentino sabe lo que puede sacar de su paisano, aunque, de momento, la primera toma de contacto ha sido breve. «No hemos hablado tanto del juego en sí. Lo conozco mucho de toda la vida. Sé cómo juegan sus equipos, que son muy intensos y que quieren tener el balón. Somos los primeros defensores y sé que me pedirá eso», ha explicado Boyé. Sea como referencia o acompañado en una doble punta. «No lo tengo muy claro ni yo. Me siento cómodo solo y acompañado. Quiero jugar, si es uno o dos da igual», ha sentenciado.