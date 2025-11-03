El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Boyé dispara y marca ante el Espanyol. BLANCA CASTILLO
Alavés 2-1 Espanyol

Boye, la insistencia del delantero imparable: «Pelear es lo que sé hacer»

El argentino arrolla a la zaga del Espanyol con su brillante capacidad de proteger el balón, pero también ve una roja que le hará ser baja en Girona

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Es hasta hipnótico. Cuando Lucas Boyé recibe el balón, en general un envío desde lejos con bastante más de compromiso que con verdaderas condiciones para ... que prospere, la grada de Mendizorroza asiste a un espectáculo arrollador. Como en esos documentales de sobremesa en los que una gacela, por más que esprinte, sabe que antes o después va a ser cazada por el león, la hinchada albiazul tiene claro que el delantero argentino va a morder a su presa. O, traducido a términos del día a día albiazul, logrará convertir ese balón aéreo en una joya que luego alguno de sus compañeros se encargará de meter en el área.

