Boyé y Denis Suárez, novedades del once del Alavés ante el Sevilla El Chacho prescinde Pablo Ibáñez y Mariano respecto a la alineación de San Mamés

Jon Prada Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés buscará la victoria ante el Sevilla en Mendizorroza e igualar el mejor arranque de la historia del club en Primera División a los mandos de Denis Suárez y con Lucas Boyé como '9'. El medio gallego, último fichaje del verano albiazul, es por primera vez titular tras su debut frente al Atlético y después de su exhibición en la segunda parte en San Mamés, en la que destacó en la elaboración y fabricó el gol del triunfo vitoriano en el derbi.

La presencia de Denis Suárez en el doble pivote junto a Blanco, con la que el entrenador argentino busca tener mayor control y fluidez en el juego, hace que Pablo Ibáñez, imprescindible en las primeras cuatro jornadas en la sala de máquinas, arranque en el banquillo. El ex del Villarreal es la principal novedad en la medular al igual que Boyé en punta. El fichaje más caro de la historia del Alavés será el '9' de inicio frente al Sevilla. Superado el esguince en la rodilla izquierda que se trajo del Granada, el argentino jugó a buen nivel en la segunda mitad en San Mamés.

Una vez cumplido su debut babazorro en Bilbao, Boyé es la referencia desde el once frente a los hispalenses, ganándole la partida a Mariano, titular ante el Athletic, y Toni Martínez. Coudet siempre ponderó, incluso antes de su llegada, la capacidad del atacante argentino para «sostener» al equipo cuando tienen que «saltar líneas». Características más físicas que luce un ex del Granada que se estrenará en Mendizorroza desde el pitido inicial.

El resto del equipo es el habitual de las últimas jornadas. Sivera será el portero, con Jonny en el lateral derecho, Diarra en el izquierdo y Garcés y Tenaglia como centrales. El carrilero argentino continúa en el eje de la defensa, esperando nuevamente Pacheco su oportunidad en el banquillo.

En el medio, Blanco es inamovible en el pivote, al igual que Carlos Vicente en la derecha, Aleñá en la izquierda y Guridi en la mediapunta. Un equipo reconocible, con dos novedades (Denis Suárez y Boyé) en la alineación. El Chacho apuesta por dos de los grandes fichajes del verano para refrescar a un Alavés que buscará ante el Sevilla los 10 puntos que le mantengan en la parte alta de la tabla, igualando los logrados por los pupilos de Abelardo en las primeras cinco jornadas del curso 2018-19.

Temas

Deportivo Alavés