Blanco, ante Lewandowski. FACTORÍA9

Blanco ve la quinta amarilla y no jugará ante la Real Sociedad

Una falta del cordobés a Rashford originó su quinta tarjeta de la campaña, que le deja sin derbi

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:06

Antonio Blanco no estará ante la Real Sociedad. El centrocampista cordobés vio en el minuto 81 su quinta tarjeta amarilla de la temporada por una entrada a Rashford cuando actuaba de lateral derecho. Una acción rigurosa en la que Ortiz Arias amonestó al capitán albiazul, dejándole fuera del derbi del sábado (16.15 horas) en Mendizorroza.

Una baja más que sensible para un Alavés en el que Blanco es imprescindible. El cordobés acumula 1.118 minutos en los 13 partidos que ha disputado en 14 jornadas esta campaña. Únicamente se perdió el empate (1-1) ante el Getafe en el Coliseum y fue por descanso. En el resto de encuentros ha sido titular un Blanco que es el ancla vitoriana, fundamental tanto en la creación como en la destrucción.

Su ausencia abre un nuevo escenario al Chacho, que tendrá que modificar una sala de máquinas que en las últimas cuatro jornadas había formado con Blanco y Denis Suárez y que en el Camp Nou añadió a Pablo Ibáñez. Sin el ex del Real Madrid, el entrenador argentino deberá modificar su once. Con Coudet, Guevara ha sido el futbolista utilizado para darle refresco a Blanco las veces que ha sido sustituido como en el Coliseum cuando estuvo en el banquillo. Veremos si el vitoriano es su relevo frente a la Real Sociedad.

