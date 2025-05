Blanco no estará ante el Athletic por sanción El cordobés vio su décima tarjeta de la temporada ante el Atlético y no jugará en San Mamés, obligando a Coudet a reiventar su doble pivote

El Deportivo Alavés pierde a la pieza clave de su centro del campo para San Mamés. Antonio Blanco vio la décima tarjeta amarilla en el empate (0-0) frente al Atlético de Madrid y no estará el próximo domingo (18.30 horas) en Bilbao para medirse al Athletic.

El medio cordobés no disputará el derbi después de la amonestación que vio en el minuto 63 por un agarrón a Barrios. Una baja más que sensible para Eduardo Coudet, que no podrá contar en la próxima jornada con el motor de su equipo.

Blanco únicamente se ha perdido tres partidos en todo el curso. No jugó en Vallecas en la derrota (1-0) ante el Rayo Vallecano en la undécima jornada al estar tocado en la rodilla izquierda. Después, no se vistió de corto en el empate (1-1) frente al Celta en el vigésimo primer acto al haber visto en el duelo anterior la quinta amarilla ni en la vigésimo octava en Las Palmas (2-2) por su roja ante el Villarreal. Un castigo que fue recurrido pero desestimado en dos ocasiones por el Comité.

El Athletic será el cuarto partido que no juega en Liga esta campaña un Blanco que acumula 2.402 minutos en 31 partidos. Primero con Guevara y después con Jordán, el cordobés ha sido insustituible en el doble pivote. Ahora, el Chacho tendrá toda la semana para ver quién le sustituye en San Mamés.

Jordán o Benavídez

La lógica apunta a que Jordán, que no fue titular ante el Atlético por las molestias que arrastraba en los últimos partidos, sea el acompañante de Guevara en el derbi. Sin embargo, los buenos minutos de Benavídez en los últimos encuentros también le dan esperanzas de entrar en el once ante los de Valverde al uruguayo. Retrasar a Guridi o Aleñá al doble pivote es otra opción más remota.