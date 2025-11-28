El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Nadie regatea más que Lamine, pero Cucurella logró frenarle y el joven tuvo un desplante en el cambio EFE

El Barça de Flick engaña con su talento

El regate de Lamine Yamal y la alegría en el ataque escondía en Liga la fragilidad de la defensa culé hasta despeñarse ante el Chelsea

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:49

Comenta

El Barcelona que más ilusionaba a sus aficionados desde la marcha de Pep Guardiola es el equipo culé que más goles recibe en lo que ... va de siglo. El conjunto de Hansi Flick ha encajado 25 tantos en este inicio de curso. 15 dianas en 13 jornadas de Liga y 10 en cinco partidos de Champions. Los tres últimos, recibidos el martes en Stamford Bridge ante el Chelsea, han terminado de activar las alarmas en 'Can Barça'. Al Alavés, que si por algo ha destacado esta temporada es por incomodar el juego de sus rivales, se le presenta mañana (16.15 horas) la oportunidad de sacar algo positivo de un Camp Nou en obras, con tantos arreglos por hacer como los que necesita su anfitrión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
  3. 3

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  4. 4 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  5. 5

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Barça de Flick engaña con su talento

El Barça de Flick engaña con su talento