El Barça de Flick engaña con su talento

El Barcelona que más ilusionaba a sus aficionados desde la marcha de Pep Guardiola es el equipo culé que más goles recibe en lo que ... va de siglo. El conjunto de Hansi Flick ha encajado 25 tantos en este inicio de curso. 15 dianas en 13 jornadas de Liga y 10 en cinco partidos de Champions. Los tres últimos, recibidos el martes en Stamford Bridge ante el Chelsea, han terminado de activar las alarmas en 'Can Barça'. Al Alavés, que si por algo ha destacado esta temporada es por incomodar el juego de sus rivales, se le presenta mañana (16.15 horas) la oportunidad de sacar algo positivo de un Camp Nou en obras, con tantos arreglos por hacer como los que necesita su anfitrión.

El estadio aún está en construcción, al igual que un equipo extraviado si se le compara con el que hace unos meses levantó el título de Liga. Los jugadores son casi los mismos, pero no hay rastro del Barça encantador que conquistó Mendizorroza el año pasado en sólo media hora. Aquel fútbol vertiginoso que se imponía con la presión, la recuperación inmediata después perder la pelota y las llegadas constantes al área es ahora un descontrol provocado por la fractura en el centro del campo y la vulnerabilidad en la retaguardia.

El arriesgado entramado defensivo, con la línea adelantadísima en la que los albiazules cayeron una y otra vez en fuera de juego, es tan temeraria este curso que el técnico alemán ha tenido que optar por dar unos pasos atrás. La máquina de hacer goles ya no sirve para paliar las deficiencias y las concesiones de una zaga vulnerable. La calidad de Lamine Yamal, que parece superar una pubalgia, y el olfato de Lewandowski y Ferran Torres le permiten vivir a un punto del liderato, pero ya no esconden los fallos flagrantes de Araujo, los lapsus de un desconocido Koundé o la falta de química y contundencia de Pau Cubarsí junto con quien le acompañe en el eje central desde la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí.

La derrota ante el Chelsea confirmó lo exhibido ante el Real Madrid, el PSG, el Sevilla o el Brujas. El Barça abusa de sus individualidades positivas como la magia de Pedri o el regate de Lamine Yamal. El extremo derecho es el único jugador de las cinco mejores ligas que ha completado más de 200 regates desde el comienzo de la temporada pasada. Ningún otro ha llegado siquiera a 150. Al Alavés ya le torturó el año pasado en Montjuic, con 11 rebases. Este curso mantiene su desequilibrio, con 32 en nueve partidos, pero en Cucurella encontró el primer lateral al que le fue casi imposible superar. El joven de 18 años llegó a perder hasta 21 balones y pagó su frustración con su desplante a Flick al ser cambiado.

El sector más exigente de la afición culé, aunque ande preocupado por la actitud sobrada de su estrella, centra su mirada en Ferran Torres, que erró un mano a mano claro y estuvo muy fallón, lo que le costó una avalancha de críticas desmesuradas, y especialmente en Araujo, el más señalado por una nueva expulsión. Ambos apuntan a la suplencia, protegidos ante unos posibles pitos que terminen de desestabilizar sobre todo al defensa charrúa, incapaz de gestionar bien las emociones sobre el césped.

El ejemplo del Girona

Para Flick está lejos de ser el central titular del Barça, pero el germano tampoco confía en Christensen ni ve sólida la pareja Cubarsí-Eric García. La portería sí parece mejor resguardada con la vuelta de Joan García, un portero con dotes de salvador, pero los datos dejan en mal lugar a la fiabilidad culé. El Alavés ha encajado tres goles menos en lo que va de campeonato. Ha recibido más tiros en contra (138 por 114), pero menos a puerta (44 por 40).

El riesgo de pagar los platos rotos está en el regreso del tridente campeón (Lamine, Lewandowski y Raphinha), que apenas ha coincidido este curso. A favor albiazul está la capacidad de salir con el balón largo para Boyé. El Barça ataca peor este año y eso le lleva a ser menos compacto e incapaz de sujetar un centro del campo en el que Casadó ha involucionado y no existe otro pivote. El encuentro del Girona en Montjuic, pese a caer sobre la bocina, es un buen ejemplo para los de Coudet. Los gerundenses se plantaron cuatro veces solos ante el portero y Flick terminó desquiciado, corte de mangas incluido. Lo demás, cuestión de inspiración, insistencia y balón parado. Los culés encajaron así el primero en Londres y es una de las fortalezas vitorianas.