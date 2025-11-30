Un renovación positiva pero incompleta

Una derrota como la encajada por el Deportivo Alavés en el Camp Nou siempre tiene un punto adicional de frustración. No es fácil de ... entender cómo es posible cuajar un partido competitivo, incluso bueno por momentos, pero aun así marcharse de vacío ante el potencial ofensivo del rival. El Alavés no pudo exprimir al máximo sus recursos ante un conjunto no especialmente brillante aunque sí acertado, pero su imagen dejó al menos un balance positivo que debe servir como impulso para afrontar ahora tres encuentros ligueros importante en el tramo final del año.

En su once titular para el Camp Nou, el Chacho Coudet confirmó la modificación anunciada en la previa. Adiós al sistema con dos delanteros para dar entrada a un centrocampista más que permitiera al equipo un mayor equilibrio defensivo ante el probable escenario de verse muchos minutos por detrás de la pelota. Así fue, con un reparto del balón del 69-31% a favor de los locales que obligó al Alavés a ejecutar un fútbol más vertical. A transitar, en definitiva, otros caminos que le llevasen al gol, algo que se le negaba de forma insistente desde hacía dos partidos y medio. La fórmula para hacerlo fue el balón parado en su primer acercamiento del choque. Una de esas bazas en las que el bloque albiazul sí que puede imponerse como lo hizo.

El plan pasaba por mantener a Blanco y Denis Suárez en el doble pivote, pero a su vez entregar la mediapunta a un jugador acreedor de más minutos desde el inicio como Pablo Ibáñez. El navarro encaja en ese rol de perro de presa para morder al rival y, a su vez, permite al equipo combinar cuando tiene el balón. Ese bloque también presentó la novedad de Parada en el lateral para intentar subsanar los problemas padecidos por Yusi y dos bandas ofensivas con la presencia de Calebe y Abde. Jugadores estos últimos, según explicó el técnico poco antes del arranque del choque, con los que buscaba dar «amplitud y ser anchos» para reforzar la vigilancia del juego exterior local.

Un modelo a replicar

Eso no ahorró sufrimiento a un equipo que terminó por sucumbir ante la calidad del tridente ofensivo blaugrana apoyado por las llegadas de Dani Olmo. Pero al menos el Alavés sí que logró responder con mayor sensación de peligro que en el duelo ante el Celta. Disparó tres veces a portería y nueve en total, cifras más similares a su media del curso que a pobres sus registros de los dos últimos encuentros.

Que el Barcelona se viera en la necesidad de perder tiempo en los minutos finales ilustra esa capacidad albiazul de generar inquietud. Le faltó fortuna en la ocasión de Jonny y más filo en la errada por Guridi -pendiente o no de si era fuera de juego- para haberse llevado de Barcelona un motín mayor. Pero su mutación no dejó efectos secundarios graves y sí la sensación de que puede valer para escalar montañas más asequibles que la de ayer.