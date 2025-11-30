El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sivera se estira para tratar de atajar el disparo de Lamine Yamal, aunque el atacante se topó con el palo de la portería. Factoría9
Barrcelona 3-1 Alavés

Un renovación positiva pero incompleta

El Alavés agradece el cambio de sistema de Coudet y recupera el tono en ataque pese a verse obligado a correr muchos minutos tras el balón

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Una derrota como la encajada por el Deportivo Alavés en el Camp Nou siempre tiene un punto adicional de frustración. No es fácil de ... entender cómo es posible cuajar un partido competitivo, incluso bueno por momentos, pero aun así marcharse de vacío ante el potencial ofensivo del rival. El Alavés no pudo exprimir al máximo sus recursos ante un conjunto no especialmente brillante aunque sí acertado, pero su imagen dejó al menos un balance positivo que debe servir como impulso para afrontar ahora tres encuentros ligueros importante en el tramo final del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un renovación positiva pero incompleta

Un renovación positiva pero incompleta