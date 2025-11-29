El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sivera intenta bloquear un disparo de Lamine Yamal. FACTORÍA9

Barça 3-1 Alavés

El Alavés se queda sin premio tras llevar al Barcelona al límite

Los vitorianos, que se adelantaron a los 43 segundos, coleccionaron ocasiones y estuvieron en el partido hasta que Dani Olmo marcó el tercer gol culé

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

El Deportivo Alavés recuperó parte de sus buenas sensaciones en el Camp Nou. Los albiazules llevaron al límite a un Barcelona que sólo pudo respirar ... en el tiempo añadido, cuando Dani Olmo marcó el 3-1 definitivo. Antes, los vitorianos se adelantaron y coleccionaron ocasiones ante un inspirado Joan García mientras los blaugranas les golpearon con su efectividad. La inspiración de Raphinha y Lamine Yamal y el oportunismo de Dani Olmo fueron demasiado para los babazorros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  9. 9 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés se queda sin premio tras llevar al Barcelona al límite

El Alavés se queda sin premio tras llevar al Barcelona al límite