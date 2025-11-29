El Alavés se queda sin premio tras llevar al Barcelona al límite

El Deportivo Alavés recuperó parte de sus buenas sensaciones en el Camp Nou. Los albiazules llevaron al límite a un Barcelona que sólo pudo respirar ... en el tiempo añadido, cuando Dani Olmo marcó el 3-1 definitivo. Antes, los vitorianos se adelantaron y coleccionaron ocasiones ante un inspirado Joan García mientras los blaugranas les golpearon con su efectividad. La inspiración de Raphinha y Lamine Yamal y el oportunismo de Dani Olmo fueron demasiado para los babazorros.

A los 43 segundos, el Alavés ya había mandado al limbo su sequía. En un córner, Pablo Ibáñez cazó el 0-1. Un subidón para un bloque que salió con un único delantero y más reforzado en la medular en territorio culé. Sin embargo, el Barcelona respondió con rapidez por medio de Lamine Yamal, que fusiló a Sivera en el área haciendo el 1-1. Un tanto que emergió desde una banda izquierda en la que Raphinha fue un tormento para los vitorianos.

El Barça tenía el balón y el Alavés contraatacaba. Ese fue el guion de todo el encuentro. En dos minutos, los que fueron del 24 al 26, el partido quedó decantado por la efectividad en las áreas de ambos conjuntos. Joan García frenó a Jonny con un paradón, cayéndose, en una de las estiradas de lo que va de temporada. En la siguiente jugada, Dani Olmo clavó el 2-1. Una remontada contra la que se rebeló un Alavés que tuvo ocasiones para empatar.

Doblete de Olmo

El Barcelona dominaba la pelota pero acabó pidiendo la hora. Lewandowski probó a Sivera en la opción más clara de un equipo de Flick que estuvo espeso en la circulación a pesar de la entrada de Pedri. Mientras, Coudet fue modificando su bloque y dándole un barniz más ofensivo. Boyé, con varios remates desviados, tuvo sus ocasiones aunque fue Guridi, en un mano a mano con Joan García en el que rozó el fuera de juego, el que estuvo más próximo 2-2. No dio en la diana y en el tiempo añadido, con el Alavés abierto en busca del empate, Olmo certificó la victoria azulgrana con su doblete. Tercera derrota seguida de un Alavés que sale reforzado del Camp Nou a pesar del revés. Un punto de partida de cara al derbi ante la Real Sociedad en Mendizorroza.