Morcillo y Ballestero, tras la victoria copera en Getxo. JESÚS ANDRADE
Alavés-Espanyol (domingo, 16.15 horas)

Ballestero y Morcillo repiten por cuarta jornada consecutiva en la convocatoria del Alavés

Los dos futbolistas del filial, con minutos en Getxo, están en una lista en la que Coudet únicamente tiene las bajas de Garcés y Pacheco

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

Eduardo Coudet ha convocado por cuarta jornada consecutiva al lateral derecho del filial Carlos Ballestero y al delantero Diego Morcillo. Los dos prometedores jugadores son ... parte de la lista del entrenador argentino para recibir este domingo (16.15 horas) al Espanyol en Mendizorroza. Una citación de 22 futbolistas en la que sólo son baja el lesionado Pacheco, el sancionado Garcés y un Maras que no cuenta.

