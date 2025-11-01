Ballestero y Morcillo repiten por cuarta jornada consecutiva en la convocatoria del Alavés

Eduardo Coudet ha convocado por cuarta jornada consecutiva al lateral derecho del filial Carlos Ballestero y al delantero Diego Morcillo. Los dos prometedores jugadores son ... parte de la lista del entrenador argentino para recibir este domingo (16.15 horas) al Espanyol en Mendizorroza. Una citación de 22 futbolistas en la que sólo son baja el lesionado Pacheco, el sancionado Garcés y un Maras que no cuenta.

«Los canteranos han participado porque se lo han ganado», destacó en Gobela el Chacho, que ya citó a ambos para los duelos ligueros ante Elche, Valencia y Rayo. Además, ambos debutaron con el primer equipo en la goleada (0-7) frente al Getxo. Ballestero, con el 30 a la espalda, fue titular ante el modesto conjunto vizcaíno. El asturiano de 21 años, canterano del Atlético y ex de Almería, disputó una hora en la que rindió a buen nivel y asistió a Mariano con un centro medido en el 0-1. «Me he encontrado muy cómodo jugando. El objetivo era aprovechar la oportunidad y lo he hecho», confesó un Ballestero que «sueña» ahora con debutar en Primera.

Lo mismo que un Morcillo que disputó, con el dorsal 29, la última media hora frente al Getxo. Además, marcó su primer gol con los 'mayores' cuando apenas llevaba 13 minutos en el césped. «Es un momento que espera toda la vida un chaval al que le encanta el fútbol. Estaba en el momento oportuno. No puedo estar más contento por mi debut y mi gol», afirmó el '9'. En su segunda temporada en Ibaia, el delantero madrileño de 22 años (canterano del Rayo y ex del Guadalajara) quiere seguir creciendo en un equipo en el que Coudet no tiene ausencias más allá del centro de la zaga.

Boyé, Tenaglia, Jonny y Sivera, que no estuvieron en Gobela, vuelven a la convocatoria para un encuentro en el que los vitorianos quieren ganar al Espanyol para afianarse en la zona templada de la tabla. Futbolistas como Blanco, Calebe, Denis Suárez y Aleñá, que no se visitieron de corto ante el Getxo, o jugadores como Toni Martínez y Yusi, que tuvieron minutos limitados, parten con opciones de regresar al equipo titular este domingo en Mendizorroza.