El Ayuntamiento de Vitoria dijo hace año y medio que el Alavés debía borrar a Iraultza de los murales de Mendizorroza

«Una de las responsabilidades que asume el Deportivo Alavés es el borrado de los grafitis existentes tanto en el interior como en el perímetro ... exterior de Mendizorroza». Es la diáfana conclusión de un informe del Ayuntamiento de Vitoria emitido hace un año y medio que apuntaba a la entidad albiazul como encargada de encabezar los trabajos para eliminar las referencias a Iraultza de los murales del estadio. La firma del grupo de animación ha motivado en los últimos tres años una treintena de propuestas de sanciones económicas. La reincidencia, agravada por el señalamiento al coordinador de seguridad de la Ertzaintza, derivó el pasado viernes en una propuesta de clausura del recinto. Un día antes, miembros de Iraultza habían borrado toda referencia comprometedora de los dibujos que rodean el estadio albiazul. Según el colectivo, fue «un acto de responsabilidad» para «no perjudicar al alavesismo».

El informe, al que ha tenido acceso EL CORREO, surgió a petición del Gobierno vasco. La Dirección de Juego y Espectáculos intervino en abril del pasado año ante la gravedad del escenario. Encima de la mesa manejaban cinco expedientes de la Comisión Antiviolencia pendientes de resolver. Todos ellos relacionados con este mismo motivo, la aparición del logo de Iraultza en las ilustraciones del estadio. El grupo de hinchas está desde 2022 incluido en un amplio listado de colectivos considerados «radicales y violentos». Ya en agosto de 2023, representantes del Departamento de Juego y Espectáculos se reunieron con la entidad albiazul para acelerar la retirada de estas referencias. Sin embargo, desde las oficinas del Paseo de Cervantes se delegó en el Consistorio vitoriano al tiempo que se asumía la incapacidad de alterar el exterior de una instalación de propiedad municipal cuyo uso se rige mediante convenio.

Tras el encuentro con al entidad albiazul, el Gobierno vasco se dirigió al Ayuntamiento de Vitoria para zanjar el debate y «acabar con esta situación». Ya entonces advirtieron sobre los riesgos a los que se enfrentaba el conjunto vitoriano en caso de no corregir la problemática. «El artículo '21.2.e' tipifica como infracción grave, con sanciones de entre 3.000 a 60.000 euros y clausura temporal del recinto por un máximo de dos meses», avanzaron.

La administración local respondió acogiéndose a ese convenio creado en 2011 y renovado el ejercicio pasado hasta 2029. «El Alavés asumirá todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de la Ley de Espectáculos Públicos y demás que sean aplicables», incide el informe. Según la interpretación municipal del convenio, ambas partes fijaron que el club albiazul «asume la obligación de conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y servicios». Por lo que, concluye, «el Alavés asume el borrado de los grafitis».

Envío de las alegaciones

Lejos de resolver el escenario, el cruce de responsabilidades sigue vigente. El mes pasado, la Comisión Antiviolencia propuso al club una multa de 40.000 euros por la presencia de Iraultza en los murales. Una reincidencia que llevó al órgano sancionador a elevar el grado del castigo. En la reunión celebrada el pasado martes se analizó el «abundante material» aportado por la Ertzaintza. La Policía autónoma realizó un seguimiento de las medidas correctoras adoptadas por el club y advirtió del señalamiento al coordinador de seguridad tras una nueva propuesta de multa por los grafitis. «Sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza'», recoge la propuesta de sanción.

Ante este último episodio, el Comité Antiviolencia propuso por primera vez el cierre de Mendizorroza durante un mes. La presencia de «murales, grafitis y pegatinas del grupo ultra» justificaba una medida «excepcional». El órgano sancionador también subrayó «el apoyo del club a aficionados radicales». El Alavés ya avanzó que presentará «las alegaciones correspondientes para proteger, difundir y honrar su legado, fortaleciendo la historia, los valores y a aquellos que nos han acompañado durante más de 100 años». Aún no se conoce el contenido de la defensa. No obstante, fuentes de la Comisión Antiviolencia avanzan que la eliminación de los grafitis no servirá como atenuante al entender que es un hecho posterior al castigo.