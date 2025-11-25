El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ayuntamiento de Vitoria dijo hace año y medio que el Alavés debía borrar a Iraultza de los murales de Mendizorroza

Un informe municipal, a requerimiento del Gobierno vasco, ya delegaba en el club actuar sobre los dibujos del estadio para frenar la acumulación de multas

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

«Una de las responsabilidades que asume el Deportivo Alavés es el borrado de los grafitis existentes tanto en el interior como en el perímetro ... exterior de Mendizorroza». Es la diáfana conclusión de un informe del Ayuntamiento de Vitoria emitido hace un año y medio que apuntaba a la entidad albiazul como encargada de encabezar los trabajos para eliminar las referencias a Iraultza de los murales del estadio. La firma del grupo de animación ha motivado en los últimos tres años una treintena de propuestas de sanciones económicas. La reincidencia, agravada por el señalamiento al coordinador de seguridad de la Ertzaintza, derivó el pasado viernes en una propuesta de clausura del recinto. Un día antes, miembros de Iraultza habían borrado toda referencia comprometedora de los dibujos que rodean el estadio albiazul. Según el colectivo, fue «un acto de responsabilidad» para «no perjudicar al alavesismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  8. 8

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  9. 9 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa
  10. 10

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento de Vitoria dijo hace año y medio que el Alavés debía borrar a Iraultza de los murales de Mendizorroza

El Ayuntamiento de Vitoria dijo hace año y medio que el Alavés debía borrar a Iraultza de los murales de Mendizorroza