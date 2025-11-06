La asignatura pendiente del Alavés

Eduardo Coudet tardó tres meses y seis partidos en lograr su primera victoria con el Deportivo Alavés en Mendizorroza el pasado curso. «Tenemos una ... deuda pendiente en casa», repetía un Chacho que aquella lluviosa tarde de marzo frente al Villarreal celebró un triunfo (1-0) agónico y balsámico con nueve jugadores con el que enterró sus fantasmas albiazules. Desde aquel día, los babazorros volvieron a ser temibles en su guarida. Las victorias frente a Real Sociedad y Valencia –ambas por 1-0– acabaron de cimentar la permanencia, y le otorgaron una solidez como locales que este curso únicamente se agrietó en la derrota (1-2) frente al Sevilla.

«Vamos a tratar de que no se nos escape nada en casa», confesó un entrenador que incide constantemente en la «comodidad» de los albiazules en su estadio, donde han logrado 11 de los 15 puntos que les permiten ser octavos. Enterrada la «indiferencia» de la grada en el arranque de su etapa a la que hizo alusión en febrero, el equipo del Chacho ha reconstruido su fortaleza. Sólo suma una derrota en sus últimos diez encuentros en Vitoria en Liga –cinco victorias, cuatro empates y 19 puntos de 30– después de que Coudet abriera su aventura en el Paseo de Cervantes con un triunfo de ocho –cinco 'resbalones' y tres igualadas–. Han dado la vuelta a una situación anómala el curso pasado y en la historia albiazul.

«Mendizorroza siempre ha sido nuestro fuerte, pero estamos jugando mejor y puntuando más fuera. No sé cómo explicarlo», reconoció el curso pasado el preparador. A pesar de la mejoría final como locales que resultó clave para amarrar la salvación, su Alavés sumó la campaña pasada más puntos a domicilio (15) que en casa (13). Una situación que se ha revertido esta temporada.

«Tenemos que sostener una idea de juego sin importar el rival ni el lugar» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

«Tenemos que sostener una idea de juego sin importar el rival ni el lugar», avisó Coudet. Sin embargo, su Alavés ha caído derrotado en las últimas dos salidas –Mallorca y Rayo– y en ambas sin marcar (1-0). El triunfo (0-1) en San Mamés y el empate (1-1) en Getafe son los únicos brotes verdes a domicilio para un bloque que con el traspié (1-0) en La Cartuja frente al Betis ha perdido más partidos en sus primeras cinco salidas del curso (3) que en las once de la pasada temporada con el argentino (2), donde únicamente cayeron en Montjuic (1-0) y en Bilbao (1-0). Este año, la historia ha dado un giro radical en Mendizorroza: Levante (2-1), Elche (3-1) y Espanyol (2-1) han sido doblegados por un conjunto vitoriano que también puntuó frente a Atlético (1-1) y Valencia (0-0).

Dos mundos opuestos para un Alavés que centra el diagnóstico de sus derrotas en La Cartuja, Son Moix y en Vallecas en la falta de colmillo ofensivo. «No merecimos quedarnos con las manos vacías. Hemos perdonado y lo hemos pagado», lamentó Coudet después de caer (1-0) frente al Rayo. «Tenemos que mejorar esos detalles que nos están costando puntos», reflexionó el Chacho tras sucumbir (1-0) en Mallorca. «Hay que tratar de ser certeros», resumió el entrenador argentino después perder (1-0) frente al Betis.

El Chacho también pidió ser más «malvado» y «contundente» a su Alavés, ya que los goles encajados llegaron de desajustes defensivos: el balón que Parada no luchó con fuerza de cabeza con Altimira en el inicio de la jugada del tanto de Lo Celso; el despiste general en el saque neutral que terminó en la diana de Asano o la pérdida de la marca de Yusi en el gol de Alemao en el tiempo de descuento. «Hay que ser más contundentes en las áreas», afirmó Blanco transmitiendo el sentir de un vestuario que acumula 11 puntos de 18 en casa y 4 de 15 fuera.

11 Puntos Suma el Alavés esta temporada en Mendizorroza por 4 fuera. 1,5 Goles Marca el Alavés por partido en Vitoria por 0,4 a domicilio

Una síntesis traducida en unos números que dibujan un Alavés que marca 1,5 goles por partido en casa y apenas recibe 1. Lejos de Mendizorroza, las cifras no varían demasiado en cuanto a dianas encajadas (0,8 por choque) pero sí en las anotadas (0,4). Los vitorianos sólo han marcado fuera en San Mamés –Berenguer en propia– y en el Coliseum –Guevara–. Una falta de pegada que penaliza al equipo menos goleado del torneo (10 tantos encajados en 11 jornadas).

Competir y ganar

Después de doblegar (2-1) al Espanyol, el Alavés confía en ampliar sus puntos fuera en la visita del sábado (14.00 horas) al Girona. Los de Míchel son colistas y sólo han logrado una victoria en Montilivi. Además, los babazorros conquistaron el curso pasado un triunfo de calidad (0-1) en el feudo gerundense. Con el parón en el horizonte, encadenar dos victorias por primera vez daría un gran impulso a unos albiazules sólidos en Vitoria y competitivos – «siempre estamos en los partidos», incide Coudet– pero más irregulares a domicilio. «Hay que hacerse fuertes en casa porque salir es muy difícil», sentenció un Chacho que quiere equilibrar la balanza.