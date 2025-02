Arrasate, entrenador del Mallorca: «El Alavés ha merecido más, está en una mala dinámica» El entrenador del conjunto bermellón pide no fiarse de la clasificación a la hora de calibrar a los albiazules

Jon Ander Goitia Viernes, 28 de febrero 2025, 14:08 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

El Alavés busca repetir el guion. El pasado 1 de noviembre los albiazules pusieron ante el Mallorca (1-0) fin a una racha negativa de 5 partidos sin ganar. Cuatro meses después de aquello, y ya bajo las órdenes de Coudet, al Glorioso se le presenta una nueva oportunidad para romper la misma dinámica. Un triunfo que suponga un punto de inflexión y que pueda además permitir a los vitorianos abandonar las posiciones de descenso. Es esa necesidad, con tonos de urgencia, la que lleva a Jagoba Arrasate a elevar la atención: «Sentir esa necesidad es una virtud».

El entrenador del Mallorca pide no fiarse de la clasificación a la hora de calibrar a los albiazules. «Nos hemos fijado en los diez partidos que lleva Coudet y sobre todo en los cinco que ha jugado fuera de casa, que es lo que se puede asemejar al domingo. En los partidos de fuera solo ha perdido en Montjuic y por la mínima, así que va a ser un partido muy difícil», advierte. Un análisis en el que considera que los resultados no han acompañado a los vitorianos. «Los partidos en casa los ha perdido por la mínima y donde creo que ha merecido más. Está en una dinámica mala».

De ahí que considere que «entre el Mallorca y el Alavés no hay tanta diferencia». Esa necesidad a la que hacía referencia podría ser un factor determinante sobre el verde de Son Moix. «Si sienten la necesidad y nosotros no, las noticias no van a ser buenas. Ahí es donde tenemos que igualar el partido, y a partir de ahí sacar a relucir nuestras virtudes». Un apartado en el que pide aumentar la atención en la parcela defensiva. «Necesitamos defender mejor, llevamos tiempo sin mantener la portería a cero».

En lo que respecta a la plantilla, el lateral Mojica es la única baja en las filas del Mallorca. Su ausencia por sanción será cubierta por Toni Lato. El futbolista valenciano sólo ha completado un partido de Liga, precisamente ante el Alavés en la ida. «Tengo varias opciones, pero, en principio, esta es mi idea», ha señalado. Asimismo, Arrasate ha indicado que, salvo imprevistos, Samú Costa y Manu Morlanes volverán a la convocatoria tras dejar atrás sus respectivas lesiones.

Temas

Deportivo Alavés