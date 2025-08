Aleñá: «Ojalá se quede Mariano, es top»

Desde su regreso a Mendizorroza, Carles Aleñá ha sido titular para Coudet en los dos amistosos que ha disputado. Frente al Huesca, el catalán jugó ... los 90 minutos, primero en la banda izquierda y después como mediapunta. Salió de inicio en el costado, una zona en la que el entrenador argentino le utilizó, preferentemente, en su cesión en Vitoria. «Ahora me toca jugar por fuera, pero lo haré donde diga el Chacho», destacó Aleñá, que apostó por «trabajar» y «aprender al máximo».

«En cuantas más posiciones juegue más polivalente seré. Donde más he actuado es de mediapunta, pero si toca por la izquierda, por la izquierda. Si toca en el medio, pues en el medio. Me encuentro bien en las dos», declara un ex del Getafe que quitó hierro a la derrota: «El resultado es secundario. Los compañeros nos vamos conociendo bien y es lo más importante. Hay que coger la forma y los conceptos que vamos entrenando. Nos estamos preparando para el inicio de la Liga y es importante encontrarse en forma, tanto físicamente como dentro del campo».

Aleñá tiene clara cuál es la receta para tener éxito en la temporada: «Tener el balón, descansar con él y luego hacer daño en ataque con la posesión. Y cuando se pierde, ser agresivo. Eso es lo que nos dio resultado el año pasado además de las porterías a cero y ser contundentes atrás. Estamos preparados para hacer un gran curso».

«Buscar espacios»

Aleñá sabe lo que quiere el Chacho de él en el césped. «Me pide que busque mis espacios mediante los medios para ponerme en una línea donde pueda recibir, girar y llegar. Somos futbolistas de perfiles distintos y polivalentes que todos tenemos el mismo concepto y la misma idea para hacer daño con el balón», apunta un centrocampista catalán que se mostró contento de compartir equipo con Mariano. «Estoy encantando de tenerlo y de poder disfrutar de él. Ojalá se quede con nosotros porque es un delantero top. Me haría muy feliz que se quedara y poder compartir cosas con él», sentencia.