Aleñá y Denis Suárez, los albiazules que crecieron junto a Luis Enrique y Messi

La factoría del Barcelona que fabrica desde La Masía o moldea desde su vestuario a centrocampistas de máximo nivel fue clave en el ensamblaje futbolístico ... de Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994) y Carles Aleñá (Mataró, 1998). Dos jugadores creativos que regresan este sábado (16.15 horas) al pasado en el Camp Nou con un Deportivo Alavés en el que han vuelto a reencontrarse tras separar sus caminos en 2019, cuando ambos vestían la camiseta blaugrana.

«Me ha hecho ilusión el fichaje de Denis. Coincidimos en Barcelona y siempre me pareció un jugador diferente. Me gusta volver a compartir vestuario con él. Nos va a ayudar muchísimo», confesó Aleñá días después de que se oficializara el desembarco del centrocampista gallego en Mendizorroza. Un 'dèjá vu' de los tres años que vivieron en la Ciudad Condal. En 2016, Suárez regresó al Barça tras un gran curso en el Villarreal después de una breve etapa en el filial blaugrana. Mientras tanto, Aleñá ya empezaba a asomar en el primer equipo. Desde entonces, ambos tejieron una amistad que ha perdurado hasta Vitoria. «Te voy a rapar», le comentó el gallego al catalán en una publicación en redes en la que Aleñá lucía la melena que le valió el apodo de 'Maradona' en La Masía. «Eso no, es intocable», le respondió.

Un ejemplo de una relación fraguada entre rondos y tardes de fútbol en la ciudad deportiva Joan Gamper. Rebobinando una década, su despegue en el Barcelona tuvo a Luis Enrique como artífice. «El Chacho y él son los mejores entrenadores que he tenido», reconoció en este periódico Denis Suárez. «Luis me dio la oportunidad en el fútbol profesional y me permitió jugar en el primer equipo del Barça. Nunca podré agradecerle lo que hizo por mí cuando era muy joven», confesó Aleñá en el diario 'As'.

«En el Barcelona compartí vestuario con el mejor de la historia (Messi) y los mejores del mundo» Denis Suárez Exjugador del Barcelona y futbolistas del Alavés

El entrenador asturiano les otorgó su cuota de protagonismo en 2016 en un Barcelona que estaba reinventándose tras ganar dos años antes el triplete –Liga, Copa y Champions– con Messi, Neymar y Luis Suárez como estrellas. Ambos se abrieron hueco en un conjunto que seguía disfrutando de su tridente pero en el que Xavi ya no comandaba la medular. Sin embargo, contaba con una sala de máquinas de quilates con Rakitic, Busquets y un Iniesta que ejercía de capitán. «Me dio muchísimos consejos. El primer día que subí del Barça B me dijo que me sentara a su lado. Para mí siempre ha sido un referente. Me ayudó en conceptos, en estilo... Siempre estaba atento y me fijaba mucho en cómo entrenaban y jugaban Xavi y él. Yo no podía hacer lo que hacían ellos, pero fueron un ejemplo y lo disfruté mucho», subrayó en EL CORREO un Aleñá que a sus 18 años debutó con el primer equipo catalán el 30 de noviembre de 2016 ante el Hércules en Copa marcando un gol.

71 Partidos Acumuló Denis Suárez con el Barça (2016-19), con 8 goles y 11 asistencias. 44 Partidos Disputó Aleñá con el primer equipo del Barcelona (2016-21) marcando 3 goles.

Para entonces, el Denis Suárez de 22 años ya estaba rodado con el primer equipo, disfrutando de una «conexión especial», como él mismo explicó, con Messi. «He compartido vestuario con el mejor de la historia y los mejores el mundo. En el Barça tenían un modelo de juego definido. Llegué para jugar en la posición de Iniesta, pero luego lo hice un poco en el rol de Xavi y Rakitic porque combinaba muy bien con Leo en esa banda, de interior derecho. Creo que es donde más actué en el Barcelona. Al final, te vas adaptando a situaciones, movimientos y también jugando un poco en función de los compañeros que tienes», explicó el gallego, que aquella temporada 2016-17 disputó 36 partidos (3 goles y 5 asistencias) con un Barça que ganó la Copa del Rey al Alavés en la final del Calderón. Ese día no se vistió de corto como sí lo hizo el 10 de septiembre de 2016, en la última victoria (1-2) del Alavés en el Camp Nou. Fue titular de blaugrana y vio cómo Deyverson e Ibai sellaban la gesta albiazul.

Adiós a 'Can Barça'

Esa campaña, Aleñá ya disfrutó de 4 partidos con el primer equipo. Un aterrizaje en la élite en el que Messi le «acogió e intentó ayudar en todo». «Me daba consejos en cosas como el estilo de juego. Siempre le estaré agradecido porque hizo más fácil mi entrada. Te contagiaba lo competitivo y ganador que es. A veces se lo cuento a mi hijo y no me cree. Le enseño las fotos y pienso que he jugado con el mejor de la historia», detalló Aleñá, que el siguiente curso jugó en el filial en Segunda, ya con Valverde como entrenador. La siguiente temporada (2018-19) fue la de su consolidación en el primer equipo con 27 partidos.

En enero de 2019, Denis Suárez, sin apenas protagonismo y frenado por los problemas físicos, se marchó al Arsenal cedido. No volvió a vestirse de blaugrana. Quería jugar y optó por salir. «No ha sido sencillo tomar la decisión de cerrar mi etapa en el mejor club del mundo, pero sentía que había llegado el momento de cambiar de aires y demostrar a todos el fútbol que llevo dentro», afirmó el gallego, que volvió al Celta aquel verano. Paró su contador en el Barcelona en 71 partidos (8 goles y 11 asistencias). Dos inviernos después, Aleñá se marchó cedido al Getafe tras 44 duelos (3 tantos) como culé. Ahí acabó su etapa de 16 años en 'Can Barça'.

«Iniesta me dijo el primer día que subí del Barça B que me sentara a su lado. Me dio muchos consejos» Carles Aleñá Exjugador del Barcelona y futbolista del Alavés

«Lo hacía bien cuando jugaba pero no me daban todas las oportunidades que quería. Cuando me marché estaba preparado. Quería jugar y no me arrepiento», señaló Aleñá. Este sábado, ambos se reencontrarán con el Barcelona. Importantes en el fútbol «combinativo» de Coudet, el catalán parte desde la izquierda y Suárez mueve los hilos en la medular. Cualidades que cultivaron en un Camp Nou que les marcó para siempre.