Aleñá: «El equipo está muy unido, Villalibre es el que más anima»

Desde su llegada a Vitoria, Carles Aleñá repite continuamente una frase: «Confío mucho en este grupo». Lo vio desde fuera, lo comprobó en su llegada ... y lo reafirma tras debutar como albiazul en Leganés. «Me sorprendió cómo el equipo está tan unido, incluso el otro día después del encuentro». Un barco en el que todos reman en la misma dirección. «Lo veo en los mensajes que nos damos los unos a los otros. Los que juegan y los que no juegan. Villalibre, que no está jugando, es el que más anima. Nos ayudamos todos», ha confesado, en la previa del choque contra el Espanyol.

El encuentro de este sábado vuelve a lucir la etiqueta de 'final', aunque tras los últimos resultados (una derrota contra el Getafe y el empate en Leganés) adquiere aún más relevancia. «Sabemos que le podríamos llamar así», reconoce. Porque en frente estará un rival directo por la permanencia y porque se abre una nueva ventana para abandonar las posiciones de descenso. «Va a marcar un poco dónde vamos a estar. Es un partido en el que no podemos fallar a nosotros, ni a la afición». Una hinchada hambrienta de victorias, desde aquella cosechada el 1 de noviembre ante el Mallorca. «Lo podríamos llamar final, pero sabiendo que quedan muchos partidos», añade.

El vestuario reconoce tener las 'armas' adecuadas para vencer en esta batalla. «Entrenamos al 100% y creemos en idea del entrenador, eso es fundamental para salir de esta situación. Cuando hacemos las cosas bien somos equipo muy peligroso, sabemos jugar. Y arriba hacemos mucho daño. En algún momento se girará la moneda para nuestro lado y creo que va a ser este sábado». Confían a nivel colectivo, pero también en lo personal. «El estilo del Chacho se adapta a mi juego. Obviamente me sentí muy cómodo, esa semana sin jugar me fue bien para conocer a mis compañeros», reconoce el jugador cedido por el conjunto azulón.

El jugador catalán también ha hablado acerca de los árbitros. «Es que son todas las semanas, no nos pasa a nosotros», ha apuntado, respecto al partido de Leganés que llevó al club a emitir un duro comunicado por el criterio arbitral. «Cada jornada hay cinco o seis partidos con polémicas. Es una pena, pienso que no sea habla de fútbol sino del VAR… Es momento para reflexionar; nosotros no tomamos decisiones. Hay que hacer algo, está pasando en cada jornda», ha señalado.