La afición albiazul invita a otra ronda copera

La Copa fue el plato fuerte de una jornada en la que había tanto hambre de fútbol que se agotaron incluso las despensas de La ... Florida. «En mi vida había visto esto. Y mira que hemos jugado contra el Valladolid y hace unos años con el Betis. No queda nada», comentó, atónito, el vicepresidente del Portugalete, que se remangó para ayudar en un bar desbordado.600 lonchas de bacon, 60 tajadas de lomo, 50 chorizos, más de 250 litros de refresco y 14 botellas de vino.

«Si venís a por bocatas, que sepáis que ya no queda ni pan», se escuchó de fondo. Uno solo tenía que girarse para entender este atracón. Se colgó el cartel de completo (3.000 localidades), con la presencia de más de 200 irreductibles hinchas albiazules.

Aún no habían saltado a calentar los jugadores y en las 'tripas' de los vestuarios se escuchó más de una comanda para después del partido. Por cierto, el bacón triunfó. Quizá eso tenga algo que ver con la salida de los hombres de Coudet al campo, que hincaron rápido el diente al Portugalete. A algún aficionado no le había dado tiempo a tomar asiento y ya vieron a Carlos Vicente celebrando el primero de la noche.

Pero el partido escondió un segundo duelo. Este, en las gradas. El sector de la afición albiazul y el de la grada de animación del Portugalete estaban separados por la distancia que hay del córner al primer palo de la portería. Así que los cánticos se mezclaron. En este día festivo, los 'jarrilleros' se acordaron también de sus vecinos del Sestao; un pique que representa el Boca-River de la Margen Izquierda. Aunque pese a ser menos, los vitorianos también ganaron en este particular duelo. Y las bufandas albiazules volaron más alto que los antiguos Altos Hornos.

Hasta dentro del vestuario

Y eso que el marcador no dio un respiro hasta el final. Preocupaba el rival y también el campo. Los hombres de Coudet inspeccionaron a fondo el terreno de juego, conscientes de que podría ser traicionero. De hecho, un día antes se desplazó una expedición del club para analizar el terreno de juego, esos 'spotter' de la Formula Uno encargados de analizar las condiciones. Lo que más llamó fueron las esquinas y el poco espacio que había entre la banda y la grada.

Una cercanía que hacía perceptibles las conversaciones. Coudet dialogó con Benavídez después de la tempranera ocasión del Portugalete para reajustar las piezas. Ycuando el árbitro, Muñiz Ruiz, pidió «calma, calma» tras un rifirrafe entre jugadores. Es la magia de la Copa en la que se respira otro ambiente. Como por ejemplo, que una ventana permita ver desde las gradas el interior del vestuario del Alavés. A la próxima ronda invitan ellos.