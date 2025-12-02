El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre
La afición albiazul se dejó notar en La Florida. Igor Martín

La afición albiazul invita a otra ronda copera

La Florida cuelga el cartel de completo y el público agota la despensa en una fiesta entre aficiones

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:05

Comenta

La Copa fue el plato fuerte de una jornada en la que había tanto hambre de fútbol que se agotaron incluso las despensas de La ... Florida. «En mi vida había visto esto. Y mira que hemos jugado contra el Valladolid y hace unos años con el Betis. No queda nada», comentó, atónito, el vicepresidente del Portugalete, que se remangó para ayudar en un bar desbordado.600 lonchas de bacon, 60 tajadas de lomo, 50 chorizos, más de 250 litros de refresco y 14 botellas de vino.

