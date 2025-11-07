El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guevara y Yeray, en el duelo ante Costa Rica. Efe

Los albiazules Guevara y Guridi, convocados por Euskadi ante Palestina

El partido se disputará el sábado 15 de noviembre en San Mamés

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

Ya se conoce la convocatoria para el Euskadi-Palestina del próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés (20.30 horas). Con dos jugadores del Deportivo Alavés, Ander Guevara y Jon Guridi, en la lista de 22 jugadores que ha confeccionado Jagoba Arrasate (el vitoriano es el único jugador alavés citado). Entre los seleccionables del equipo albiazul se quedan fuera el portero Raúl Fernández, suplente habitual de Sivera; el defensa Jon Pacheco, que ha estado fuera del equipo dos semanas por lesión (vuelve este fin de semana a la convocatoria de Coudet); y el centrocampista Pablo Ibáñez.

Destaca, además, la presencia del exalbiazul Borja Sainz, actualmente en las filas el Oporto, con el que suma cuatro dianas esta temporada, tres en la liga portuguesa y uno en la Europa League. El equipo más representado es el Athletic, que aporta seis futbolistas: Jauregizar, Gorosabel, Lekue, Galarreta, Nico Serrano y Guruzeta.

La lista de convocados se completa con cinco jugadores de la Real Sociedad (Unai Marrero, Elustondo, Zubeldia, Aihen Muñoz y Gorrotxategi), dos de Osasuna (Aitor Fernández y Kike Barja) y representantes de otros equipos como Hugo Rincón e Iván Martín (Girona), Álvaro Núñez (Elche), Unai García (Panetolikos), Unai Elgezabal (Levante) y Oier Zarraga (Udinese).

Cabe recordar que se han quedado fuera varios jugadores que están convocados por Luis de la Fuente para los últimos compromisos oficiales de la selección española, como Unai Simón, Vivián, Mikel Merino, Zubimendi, Remiro u Oyarzábal.

LA CONVOCATORIA

  • Porteros Aitor Fernández (CA Osasuna) y Unai Marrero (Real Sociedad)

  • Defensas Andoni Gorosabel (Athletic Club), Álvaro Núñez (Elche CF), Aritz Elustondo (Real Sociedad de Fútbol), Unai García (Panetolikos GFS), Iñigo Lekue (Athletic Club), Igor Zubeldia (Real Sociedad), Unai Elgezabal (UD Levante) y Aihen Muñoz (Real Sociedad)

  • Centrocampistas Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Oier Zarraga (Udinese Calcio), Ander Guevara (Deportivo Alavés), Hugo Rincón (Girona FC), Jon Guridi (Deportivo Alavés), Mikel Jauregizar (Athletic Club), Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Club) y Kike Barja (CA Osasuna)

  • Delanteros Nico Serrano (Athletic Club), Iván Martín (Girona FC), Gorka Guruzeta (Athletic Club) y Borja Sainz (FC Porto)

