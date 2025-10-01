El Alavés-Espanyol se jugará el domingo 2 de noviembre a las 16.15 horas El partido de la undécima jornada supondrá el regreso de Kike García a Mendizorroza

El Deportivo Alavés recibirá al Espanyol en Mendizorroza el domingo 2 de noviembre a las 16.15 horas. LaLiga ha hecho oficiales este miércoles los horarios de la undécima jornada en la que los vitorianos se medirán a los catalanes en el regreso de Kike García al Paseo de Cervantes.

Con este horario, los albiazules ya tienen su hoja de ruta trazada para las próximas cuatro jornadas. Este domingo 5 de octubre (14.00 horas) se medirán al Elche en Mendizorroza. Después vendrá el parón de selecciones y los de Eduardo Coudet estarán dos semanas sin competir.

Su regreso a la acción será el lunes 20 de octubre (21.00 horas) ante el Valencia en el Paseo de Cervantes. Los babazorros tendrán así dos encuentros consecutivos en casa. Y ese fin de semana, el domingo 26, viajarán a Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano (21.00 horas) antes de recibir al Espanyol y a Kike García en Mendizorroza una semana después.

