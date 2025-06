El Alavés vuelve a sondear a Óscar Rodríguez

En su búsqueda de un mediapunta que complemente a Jon Guridi, el Deportivo Alavés ha vuelto a sondear a Óscar Rodríguez (Talavera de la Reina, ... 1997). El futbolista de 27 años es uno de los perfiles que tiene en su agenda la secretaría técnica que encabeza Sergio Fernández para reforzar una zona en la que desean contar, tal y como señaló Eduardo Coudet, con jugadores «técnicos» que puedan «elevar el juego combinativo» de los babazorros.

Rodríguez, por su calidad, precisión en el golpeo –sobre todo a balón parado– y polivalencia –también puede actuar más atrás en la medular o partir desde la izquierda–, encaja a la perfección en este perfil de jugadores con «buen pie» que aspiran a incorporar los vitorianos y que en la segunda mitad de la última temporada cubrió Carles Aleñá. Además, es agente libre después del descenso del Leganés a Segunda. Sin embargo, su fichaje por el conjunto albiazul es complejo por dos cuestiones.

Por un lado, la importante inversión económica que supondría firmar a un futbolista con caché en Primera y libre que, tras una última temporada sin gran protagonismo en Butarque (29 partidos, 1.323 minutos, 1 gol y cuatro asistencias en Liga), desea encontrar un proyecto que le dé estabilidad en todos los frentes. Además, al no tener contrato con ningún equipo, el número de conjuntos que han tanteado su fichaje es grande tanto en Primera (Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano, Celta...) como en el extranjero.

29 Partidos Disputados por Óscar Rodríguez en la última temporada, en los que ha marcado un gol y dado cuatro asistencias en 1.323 minutos

Condicionantes que dificultan, aunque no haya que pagar traspaso, la operación para un Alavés que ya intentó ficharle en el verano de 2023, aunque su cesión desde el Sevilla no cristalizó al no encontrar un acuerdo económico con los hispalenses y terminó a préstamo en el Getafe. Ahora, a sus 27 años y después de varios cursos irregulares y sin continuidad, Rodríguez está valorando todas las ofertas –tanto en lo contractual como en lo deportivo– y, sobre todo, cuál sería su encaje en estos clubes. Quiere volver a jugar con regularidad y brillar como en la temporada 2019-20, cuando marcó nueve goles con el Leganés en Primera, fue internacional absoluto con España y el Real Madrid le traspasó al Sevilla por 13,5 millones de euros.

Importante con Coudet

En el Sánchez-Pizjuán, el mediapunta estuvo más tiempo en el banquillo que en el césped y encadenó tres cesiones –dos al Getafe y una al Celta– antes de volver a Butarque el curso pasado. Precisamente fue en el inicio de su aventura en Vigo (2022-23) donde mejores sensaciones tuvo el talaverano este último lustro. Y fue a las órdenes del Chacho Coudet, que le dio un rol principal en el conjunto gallego siendo titular en 11 de las 12 jornadas de Liga que dirigió al Celta aquella campaña. En ese periodo, Rodríguez marcó dos goles.

Sin embargo, tras el despido del entrenador argentino en noviembre, el canterano del Real Madrid desapareció de las alineaciones viguesas. Y esa importancia que tuvo con Coudet podría jugar ahora a favor del Alavés.

Preguntan por Munir

En paralelo, el Alavés, tal y como informó el especialista en mercado Ángel García y ha podido confirmar este periódico, también ha preguntado por la situación del exalbiazul Munir El Haddadi (El Escorial, 1995). El internacional marroquí de 29 años (cumplirá 30 en septiembre) es, como Óscar Rodríguez, libre tras el descenso del Leganés y tiene varios pretendientes.

Ampliar

En la campaña 2017-18, el Barcelona cedió al atacante al Alavés, donde despuntó y firmó, en cifras, su mejor campaña en la élite. Munir marcó 10 goles en 33 partidos de Liga, que subieron a 14 contando los cuatro duelos de Copa. Dejó buen sabor de boca en Vitoria y, desde entonces, el club no ha perdido de vista a un delantero que ha jugado posteriormente en Sevilla, Getafe, Las Palmas y Leganés. Su experiencia en Primera es notable, aunque en la última temporada no tuvo continuidad en Butarque. Munir apenas disputó 855 minutos, repartidos en 25 partidos, de Liga. Pero demostró su efectividad anotando cuatro goles. Y en Copa celebró tres tantos en cuatro duelos.