El Alavés visitará el reformado Camp Nou el 29 de noviembre

El Deportivo Alavés se medirá el sábado 29 de noviembre (16.15 horas) al Barcelona en el Camp Nou y no en Montjuic. El club blaugrana ha anunciado este martes que ha recibido la luz verde del ayuntamiento de la capital catalana para la disputa en su estadio del partido de este sábado (16.15 horas) ante el Athletic. El Barça ya dispone de la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1B, que permite la entrada de 45.401 espectadores.

Una semana después será el equipo de Eduardo Coudet el que pise el césped de un Camp Nou todavía en obras pero ya habilitado para acoger encuentros con público en sus gradas. Desde el 28 de mayo de 2023, cuando derrotaron (3-0) al Mallorca, no juega en su estadio el Barcelona. Desde entonces, las obras se han ido acometiendo mientras competían en Montjuic. Un proceso en el que el regreso al coliseo barcelonés se ha ido dilatando en medio de la polémica entre el club y las instituciones.

En las dos últimas temporadas, el Alavés ha visitado Montjuic siendo derrotado de forma ajustada (2-1 en la 2023-24 y 1-0 el curso pasado) en ambas ocasiones. Ahora, en la vuelta a un reformado Camp Nou en el que los babazorros ganaron en el 2000 (0-1 gol de Nan Ribera) y en 2016 (1-2 tantos de Deyverson e Ibai), los del Chacho buscarán una nueva 'gesta'.

