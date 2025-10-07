El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente celebra el gol del triunfo en Montilivi. EFE

El Alavés visitará al Girona a la hora de comer

El partido de la decimosegunda jornada se disputará el sábado 8 de noviembre a las 14.00 horas

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 7 de octubre 2025, 11:45

El Deportivo Alavés ya conoce toda su ruta hasta el parón de selecciones de mediados de noviembre. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 12 en Primera División. Una fecha en la que los albiazules visitarán Montilivi para medirse al Girona. Lo harán el sábado 8 de noviembre a las 14.00 horas.

Un partido a la hora de comer que el curso pasado también tuvo el mismo horario en tierras catalanas. Entonces, los albiazules vencieron (0-1) con gol de Carlos Vicente. Esta temporada, el de Girona será el segundo a las 14.00 horas después del último encuentro, en el que ganaron (3-1) al Elche en Mendizorroza.

El partido de Montilivi llegará después de tres jornadas de las que los babazorros ya tienen sus horarios. Después del parón, el lunes 20 de octubre, los de Coudet recibirán al Valencia en Mendizorroza (21.00 horas). Un encuentro nocturno que se repetirá el domingo 27 en Vallecas ante el Rayo (21.00). Por último, se enfrentarán al Espanyol en Vitoria el domingo 2 de noviembre (16.15 horas) en el regreso de Kike García al Paseo de Cervantes.

