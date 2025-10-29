El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedri presiona a Toni Martínez durante el partido de la pasada temporada. FACTORÍA9

El Alavés visitará al Barcelona el sábado 29 de noviembre

Los albiazules se medirán a los azulgranas en Montjuic a las 16.15 horas

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:13

El Deportivo Alavés visitará al Barcelona el sábado 29 de noviembre a las 16.15 horas. LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 14 en la que los vitorianos se medirán al vigente campeón del torneo en Montjuic (el Camp Nou todavía continúa en obras) en un choque de dificultad extrema.

El curso pasado, los de Eduardo Coudet cayeron (1-0) en un duelo en el que Lewandowski marcó el gol del triunfo del Barcelona y Conechny sufrió una fisura en el hueso frontal tras un choque con Gavi. Lograr un triunfo en el feudo blaugrana que consiguieron en el 2000 (0-1) y en 2016 (1-2), ambas en el Camp Nou, es un reto mayúsculo para un Alavés que ya tiene todos sus horarios definidos hasta el mes de diciembre.

Este fin de semana, los albiazules recibirán al Espanyol (domingo, 16.15 horas) en Mendizorroza. Después, el sábado 8 de noviembre, se enfrentarán al Girona en Montilivi (14.00 horas). También jugarán a las dos después del parón de selecciones frente al Celta en Vitoria el sábado 22 de noviembre. Y después llegará la complicada visita al Barça de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y compañía.

