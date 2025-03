¿Podía entrar el VAR en la expulsión de Blanco?

Jon Ander Goitia Lunes, 10 de marzo 2025, 17:20 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

La expulsión de Blanco ha sido una de las jugadas más comentadas del fin de semana. No por el fondo -no es habitual que un jugador vea la segunda amarilla por protestar- sino por la forma, ya que tuvo que intervenir el VAR. El árbitro, Ortiz Arias, ordenó la reanudación del juego sin haber mostrado la correspondiente cartulina roja a Blanco, de manera que el mediocentro albiazul continuó en el verde durante 21 segundos. Hasta la siguiente interrupción, cuando desde la sala VOR llamaron al colegiado para informarle de que debía expulsar a Blanco. ¿Es correcto que entre en estos casos? EL CORREO se ha puesto en contacto con miembros del CTA (Comité Técnico de Árbitros) para resolver las dudas respecto a esta jugada inédita desde que existe el videoarbitraje.

El protocolo recoge cuatro supuestos para que el VAR entre en acción para corregir «errores claros, obvios y manifiestos». Además del fuera de juego, también en los penaltis, la «confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor)» y las expulsiones. Este último supuesto no se ajusta al caso de Blanco, ya que abandonó el terreno de juego por doble amarilla y no una roja directa. De manera que, reglamento en mano, no existe ningún motivo para que desde la sala VOR llamasen a Ortiz Arias.

Ahora bien, el objetivo del videoarbitraje no es otro que el de colaborar con el árbitro para el buen desarrollo del partido. Y es aquí donde su intervención tendría un uso justificado, al igual que si un espontáneo entra a un terreno de juego, pese a no venir tipificada. Siguiendo el espíritu del deporte, avisar sobre una anomalía que se está produciendo en el encuentro es correcto, al fin de evitar que ese revés se prolongue durante más tiempo.

Y todo ello, a pesar de que el juego ya se haya reanudado. Es más, las reglas de juego indican que «una vez reanudado el juego, solo podrá imponerse una sanción disciplinaria en el caso de que otro miembro del equipo arbitral haya detectado una infracción y haya intentado comunicarla antes de la reanudación». ¿Y si no lo consigue a tiempo? El sábado, Ortiz Arias ordenó reanudar de forma rápida para no influir en el tiempo, con el partido ya en el descuento. «La sanción no conllevará la reanudación del juego vinculada con ella». Es decir, en este caso se le amonestaría (al ser la segunda, sería expulsado) pero no se rearbitraría la acción.

El origen del fallo

¿Pero se considera el VAR parte del equipo arbitral? Es este matiz el que justifica el uso del sistema en esta acción. Porque la regla 5 del reglamento de fútbol recoge a los dos colegiados que se encuentran en la sala VOR como parte del equipo. De manera que podrían llamar al colegiado para advertirle de su error, ya que en este caso no se trata de revisar una acción para peritar si es sancionable o no.

Uno de los detalles que influyó en esta acción fue la premura para la reanudación del partido. El colegiado amonestó a Blanco después de una falta cometida por Diarra, prácticamente cuando el Villarreal se disponía a poner el balón en juego. Acto seguido ordenó la reanudación del partido, sin dar tiempo al resto de asistentes, cuarto árbitro o VAR a anotar la amonestación. Y es durante esa comunicación interna cuando se detecta el fallo que se subsanó pasados 21 segundos.

Temas

Deportivo Alavés