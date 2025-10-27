El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yusi forcejea con Alemao para evitar que el delantero del Rayo remate cómodo. EFE

El vestuario del Alavés se recompone del golpe en Vallecas: «Nos caemos y nos levantamos»

La plantilla albiazul trata de pasar página pese a estar «fastidiados» por la derrota sobre la bocina. «El equipo merecía más en los últimos partidos»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:36

Comenta

El Alavés afronta el partido de Copa (jueves, 20.00 horas) con la intención de pasar rápido de página. Una oportunidad para resarcirse de la amarga derrota contra el Rayo sobre la bocina. Un epílogo que dolió en el seno del vestuario albiazul. El primero en trasladar el sentir de la plantilla fue Pablo Ibáñez en la entrevista a pie de campo: «Muy duro. No tengo palabras. El esfuerzo ha sido muy bueno», se apenó. El centrocampista tenía claro que «el partido se iba a decidir en pequeños detalles». Y la balanza se desequilibró al final.

Coudet confesó en rueda de prensa que el tropiezo le dejó «recaliente». «Es doloroso cuando te vas con las manos vacías sobre el final. La palabra es que fue cruel». No fue el único que habló abiertamente de su malestar por el guion. «Estamos fastidiados», reconoció Jonny Otto, que cuajó un partido destacado en defensa y se asoció con la medular en la creación de juego. «Ha sido un partido muy disputado, con muchos duelos», explicó en la zona mixta. «Se decidió con un detallito».

Y ese «detalle» aún escuece. La plantilla emprendió a medianoche el viaje de vuelta a Vitoria en autobús. Algo más de tres horas en las que el tanto de Alemao no salía de sus cabezas. Un mazazo que confían en que relanzará al equipo. «No caemos y nos levantamos, este es el camino», compartió Antonio Sivera en sus redes sociales. El capitán albiazul destacó el «partido serio de todo el equipo». «Una pena que se nos escape en los últimos minutos sacar algo positivo de Vallecas».

«Asumir errores y seguir»

Pese al tanto, el guardameta alicantino sigue al frente en solitario en la clasificación del 'Zamora'. Esa solidez en la defensa sobre la que construir los éxitos. «Seguiremos trabajando para que lleguen mejores resultados», añadió. Y así desquitarse de esta sensación «frustrante», como define Toni Martinez a través de una publicación. «Salimos con una sensación muy frustrante porque merecimos más», reconoce en el mensaje que comparte con una imagen suya del partido. «Asumir errores y seguir», añade, consciente de la oportunidad que tuvo para firmar la victoria.

Los jugadores ya fijan el foco en el partido de Copa. «Toca levantar la cabeza, mañana es otro día», comentó Otto, sin olvidar las sombras en el camino pese a brillar sobre el verde. «Merecíamos más en los últimos partidos. Pero el equipo, contundente atrás, sigue pagando la falta de efectividad en el ataque. «Cuando perdonas en un área, lo pagas en la otra», resumió Coudet.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vestuario del Alavés se recompone del golpe en Vallecas: «Nos caemos y nos levantamos»

El vestuario del Alavés se recompone del golpe en Vallecas: «Nos caemos y nos levantamos»