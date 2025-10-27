El vestuario del Alavés se recompone del golpe en Vallecas: «Nos caemos y nos levantamos» La plantilla albiazul trata de pasar página pese a estar «fastidiados» por la derrota sobre la bocina. «El equipo merecía más en los últimos partidos»

Jon Ander Goitia Lunes, 27 de octubre 2025, 12:36 | Actualizado 13:22h.

El Alavés afronta el partido de Copa (jueves, 20.00 horas) con la intención de pasar rápido de página. Una oportunidad para resarcirse de la amarga derrota contra el Rayo sobre la bocina. Un epílogo que dolió en el seno del vestuario albiazul. El primero en trasladar el sentir de la plantilla fue Pablo Ibáñez en la entrevista a pie de campo: «Muy duro. No tengo palabras. El esfuerzo ha sido muy bueno», se apenó. El centrocampista tenía claro que «el partido se iba a decidir en pequeños detalles». Y la balanza se desequilibró al final.

Coudet confesó en rueda de prensa que el tropiezo le dejó «recaliente». «Es doloroso cuando te vas con las manos vacías sobre el final. La palabra es que fue cruel». No fue el único que habló abiertamente de su malestar por el guion. «Estamos fastidiados», reconoció Jonny Otto, que cuajó un partido destacado en defensa y se asoció con la medular en la creación de juego. «Ha sido un partido muy disputado, con muchos duelos», explicó en la zona mixta. «Se decidió con un detallito».

Y ese «detalle» aún escuece. La plantilla emprendió a medianoche el viaje de vuelta a Vitoria en autobús. Algo más de tres horas en las que el tanto de Alemao no salía de sus cabezas. Un mazazo que confían en que relanzará al equipo. «No caemos y nos levantamos, este es el camino», compartió Antonio Sivera en sus redes sociales. El capitán albiazul destacó el «partido serio de todo el equipo». «Una pena que se nos escape en los últimos minutos sacar algo positivo de Vallecas».

«Asumir errores y seguir»

Pese al tanto, el guardameta alicantino sigue al frente en solitario en la clasificación del 'Zamora'. Esa solidez en la defensa sobre la que construir los éxitos. «Seguiremos trabajando para que lleguen mejores resultados», añadió. Y así desquitarse de esta sensación «frustrante», como define Toni Martinez a través de una publicación. «Salimos con una sensación muy frustrante porque merecimos más», reconoce en el mensaje que comparte con una imagen suya del partido. «Asumir errores y seguir», añade, consciente de la oportunidad que tuvo para firmar la victoria.

Los jugadores ya fijan el foco en el partido de Copa. «Toca levantar la cabeza, mañana es otro día», comentó Otto, sin olvidar las sombras en el camino pese a brillar sobre el verde. «Merecíamos más en los últimos partidos. Pero el equipo, contundente atrás, sigue pagando la falta de efectividad en el ataque. «Cuando perdonas en un área, lo pagas en la otra», resumió Coudet.