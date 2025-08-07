El Alavés valora la salida de Abde Rebbach en este mercado

Abde Rebbach (Blida, Argelia, 1998) regresó en junio a Mendizorroza reforzado tras su cesión en el Granada. «Su rendimiento es lo que nos habíamos marcado ... con él: que tuviera minutos, protagonismo y pudiera atestiguar cada una de las cualidades que posee», dijo Sergio Fernández. Antes de poner rumbo a Los Cármenes en enero, el canterano de 26 años (cumplirá 27 este 11 de agosto) únicamente había disputado diez partidos (452 minutos) de albiazul. Sí que tuvo un rol principal con los andaluces en Segunda, jugando 19 encuentros en los que marcó tres goles y dio dos asistencias en la segunda mitad de la campaña.

Un desempeño que le permitió volver a Ibaia para ser uno más de la pretemporada del Alavés. Sin embargo, después de más de un mes de trabajo y a menos de diez días del arranque del curso, el club vitoriano está valorando su salida en este mercado. El extremo izquierdo, que disputó la segunda mitad en el primer amistoso veraniego en Laguardia, asistiendo a Selu Diallo en el gol del triunfo (1-0) ante el Athletic, ha ido perdiendo protagonismo en los últimos ensayos. Sin minutos en la victoria (2-1) frente al Castellón, apenas tuvo 26 en la derrota (1-0) ante el Girona. Y en el último amistoso frente al Huesca en Ibaia (0-1) no se vistió de corto, ocupando el carril zurdo Aleñá en la primera mitad y Pinillos, futbolista del filial, en el segundo acto.

En este escenario, ambas partes buscan una nueva salida para un futbolista que tiene contrato hasta 2028 con los babazorros. Sin embargo, tanto en la segunda mitad de la campaña 2023-24 como en el curso pasado, el tiempo de juego de Abde ha ido decreciendo en Mendizorroza. En caso de concretarse su marcha, la fórmula de la cesión es la más factible. Además, el argelino cuenta con gran cartel en Segunda. El verano pasado, clubes como el Leganés, entonces en Primera, y otros tantos en la división de plata se interesaron por lograr su préstamo, aunque el canterano permaneció hasta enero en Vitoria.

Ahora, varios conjuntos, incluidos los madrileños, han preguntado por su situación a un Alavés que, a pesar de la salida de Conechny, apuesta por futbolistas de un perfil diferente (Aleñá y Calebe) para ocupar el flanco zurdo. «La profundidad a través de los jugadores de banda no nos la van a proporcionar los extremos y sí los laterales», detalló Sergio Fernández. Además, están activos en el mercado buscando opciones para los costados como Juan Cruz (Leganés).

Tercera salida para Maras

En la rampa de salida albiazul está desde hace varias semanas Nikola Maras (Belgrado, Serbia, 1995). A pesar de la marcha de Mouriño al Villarreal y de la falta de efectivos en el eje de la zaga, el central de 29 años no es una opción principal para Coudet. Ante el Huesca no saltó al césped, disputando Garcés y Parada los 90 minutos. Con contrato hasta 2027, los vitorianos buscan una tercera salida para Maras tras sus cesiones, en Segunda, en el Levante (8 partidos en la segunda mitad del curso 2023-24) y en el Sporting (28 la campaña pasada). La división de plata apunta a ser de nuevo su destino.