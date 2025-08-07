El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abde, en un entrenamiento de esta pretemporada con el Alavés en Ibaia. D. Alavés

El Alavés valora la salida de Abde Rebbach en este mercado

El argelino, que este miércoles no disputó ni un minuto frente al Huesca y cuyo contrato se extiende hasta 2028, tiene gran cartel en Segunda

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:43

Abde Rebbach (Blida, Argelia, 1998) regresó en junio a Mendizorroza reforzado tras su cesión en el Granada. «Su rendimiento es lo que nos habíamos marcado ... con él: que tuviera minutos, protagonismo y pudiera atestiguar cada una de las cualidades que posee», dijo Sergio Fernández. Antes de poner rumbo a Los Cármenes en enero, el canterano de 26 años (cumplirá 27 este 11 de agosto) únicamente había disputado diez partidos (452 minutos) de albiazul. Sí que tuvo un rol principal con los andaluces en Segunda, jugando 19 encuentros en los que marcó tres goles y dio dos asistencias en la segunda mitad de la campaña.

